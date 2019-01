DEJA VU: Som i 2016, ble det dobbelt norsk og dobbelt Bø på sprinten i Rupholding. Her fra Nove Mesto i desember, da Tarjei kom på tredjeplass og Johannes vant jaktstarten. Foto: Petr David Josek / TT NYHETSBYRÅN

Dobbelt Bø etter at Johannes vant sekundstrid mot storebror Tarjei

SKISKYTING 2019-01-17T10:48:27Z

Tarjei Bø gjorde alt rett fra tidlig startnummer, og gikk sitt beste løp på lenge. Til slutt var det bare lillebror Johannes som kunne frata ham seieren i Rupholding.

Publisert: 17.01.19 11:48 Oppdatert: 17.01.19 12:14

– Jeg hadde et lite håp etter siste skyting, for av og til kan lillebror sprekke. Men da han økte og gikk forbi meg, skjønte at jeg det var kjørt. Han er på en måte den beste å bli slått av, siden han er så god, men nå har han vunnet syv-åtte løp denne sesongen. Kunne han ikke gitt meg en seier også? spøker Tarjei Bø til NRK.

Han har nettopp sett lillebror Johannes vinne en intens sekundstrid. Tarjei ledet med 4,3 sekunder etter siste skyting, men verdenscuplederen Johannes avsluttet med en fantastisk sisterunde og gikk i mål 6,7 sekunder foran storebroren.

Dermed kopierte de bragden fra 2016, i nettopp Rupholding, da Johannes Thingnes Bø vant med tre sekunder foran storebroren. Samtidig sikret Johannes sin åttende verdenscupseier på elleve forsøk denne sesongen.

Slik gikk det i Rupholding: 1) Johannes Thingnes Bø, 21:36:0 2) Tarjei Bø, +00.07.9 3) Benedikt Doll, +00.10.0 Øvrige norske: 13) Vetle Sjåstad Christiansen, +00.49.9 20) Lars Helge Birkeland, 1.00.3 25) Henrik L'aabe-Lund, +1.11.6 39) Erlend Bjøntegaard, +1.40.2

Perfekt av Tarjei

Tarjei Bø gikk fra et tidlig startnummer, og viste tidlig at han hadde langrennsformen inne. Og på standplass gikk det vel så bra, med fullt hus både på liggende og stående.

– Det er det beste han har levert på år og dag, kommenterte Andreas Stabrun Smith hos NRK.

Han var aller først over målstreken, og måtte vente lenge for å finne ut hvor godt det virkelig kunne bli. Lillebror og storfavoritt Johannes startet etter at Tarjei hadde gått i mål.

Martin Fourcade skjøt også prikkfritt, men matchet ikke Bø-enes fart i sporet. Benedikt Doll var overlegen i sporet, men bommet på sitt aller siste skudd og nådde akkurat ikke opp. Tyskeren endte til slutt på tredjeplass.

Bommet - og vant

Til slutt var det bare lillebroren som kunne frata Tarjei Bø sin første seier siden 2. desember 2017. 25-åringen fylte på liggende skyting, og gikk raskere enn storebroren i sporet.

Men på stående fikk han én bom. Farten var så god at han gikk ut bare 4,3 sekunder bak storebroren ut, og det ble en intens sekundstrid mellom de to brødrene fra Stryn.

Og selv om Tarjei Bø gjorde alt rett, ble lillebror for stor i sporet. Johannes Thingnes Bø tangerte dermed sin beste sesong noensinne - i midten av januar.