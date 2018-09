DEMONSTRASJON: Baiba Broka fotografert under en demonstrasjon mot Russland vinteren 2017. Foto: Nasjonalalliansen

Omstridt politiker vil overta etter Besseberg: – Jeg er ikke nasjonalist

SKISKYTING 2018-09-06T14:46:50Z

– Det er bare prorussiske krefter som stempler oss som «nasjonalister», sier Baiba Broka (42) til VG. Hun kan komme til å overta som IBU-president etter Anders Besseberg.

Publisert: 06.09.18 16:46 Oppdatert: 06.09.18 17:06

Broka blir av de fleste observatører betegnet som høyreradikal, men selv sier hun til VG at hun tilhører et nasjonalkonservativt parti.

– Jeg er ikke nasjonalist. Det er bare prorussiske krefter som kaller oss for nasjonalister. De vil ha spesialbehandling for russerne her i Latvia , sier Broka på telefonen til VG.

Både hun selv og Anders Besseberg avkrefter ryktene om at den avgående norske presidenten jobber for at hun skal overta som president i det internasjonale skiskytterforbundet.

Besseberg satt som president i nesten 26 år før han i vår ble anklaget for mulige bestikkelser og stilte presidentvervet «i ro», som han selv uttrykker det.

Baiba Broka representerer Nasjonalalliansen , som av mange blir betegnet som et høyreorientert populistisk parti. Hun var justisminister i Latvia, men måtte gå av da hun ikke fikk den nødvendige sikkerhetsklareringen for å kunne fungere som sjef for justisministeriet.

– Vi er stolt over å være latviere og være en uavhengig nasjon, men vi deler også verdiene til EU og NATO, sier Broka til VG.

– Latvisk er vårt språk, og alle latviere må respektere vårt språk og kultur, som i alle andre land.

Broka sier at hun ikke kjenner til at hun har blitt hyllet i kommentarfelter på det nynazistiske nettstedet Stormfront.

– Hun er typisk for de nye lederne som kommer frem i nasjonalistisk politikk, heter det i en av kommentarene på Stormfront, der Broka trekkes frem som en av de unge, velutdannede høyreradikale som ikke tar til takke med å være del av en liten kult, men faktisk oppnår politisk makt.

Ryktene går om at Russland støtter Broka mot den svenske presidentkandidaten Olle Dahlin. Selv avfeier hun dette bestemt. Også den russiske skiskytterpresidenten Vladimir Dratsjov benekter at de har bestemt seg for hvem de skal støtte i valget på ny IBU-president. Det avgjøres på kongressen i Kroatia denne uken, og avstemningen skjer fredag.

Et annet rykte sier at Anders Besseberg støtter Broka aktivt. Til det sier nordmannen:

– Jeg er overhodet ikke involvert i valget eller støtter noen. Jeg holder meg helt borte fra det. Jeg kommenterer ingenting som har med valget å gjøre. Kanskje har jeg mine meninger, men de holder jeg for meg selv, sier han til VG.

– Jeg har ikke snakket med Besseberg siden OL i februar, sier Broka selv.

Tyskeren Wolfgang Pichler, tidligere landslagstrener for både Russland og Sverige, sa dette til Sovjetskij Sport sist uke:

– Det bekymrer meg at hun tilhører en høyreradikal organisasjon som driver med billig populisme, basert på slagord som «Latvia for latviere».

– Dessverre blir høyreradikale og nasjonalistiske partier populære i Europa. Etter min mening er dette en farlig utvikling. Det vil ikke glede meg om det kommer slike folk i ledelsen i skiskyting.

Olle Dahlin bekreftet i et intervju med insidethegames.biz at han kjente til ryktene om at Russland jobber aktivt for at Baiba Broka skal etterfølge Besseberg. Svensken ville imidlertid ikke kommentere noe ut over det.

Dahlin fremholder at det viktigste nå er å gjenvinne tiltroen til IBU som organisasjon.

– Først og fremst er jeg advokat. Jeg er kompromissløs med hensyn til at alle IBU-medlemslandene må følge reglene nøye, sa Broka selv til Sport Ekspress sist uke.

Samtidig kom hun med en uttalelse som kan tolkes som at hun vil slippe Russland inn i det gode selskap igjen. Russerne har for tiden et degradert medlemskap i IBU.

– Jeg vil understreke at det er uakseptabelt å blande politikk inn i idretten, sa Broka, et argument som ofte brukes fra russisk side.

Hun tilhører altså partiet Nasjonalalliansen. Representanter for dette partiet har flere ganger deltatt i en minnemarkering i Riga den 16. mars hvert år – når en latvisk legion som var en del av Waffen-SS, blir hyllet. Enkelte latviere mener at denne gruppen bare var en militær enhet som sto opp mot Sovjetunionen og derfor ikke er ansvarlig for de nazistiske krigsforbrytelsene.

Den kjente tyske journalisten Hajo Seppelt skriver torsdag om Broka at hun har link til kriminelle miljøer. Han har intervjuet en ekspert på Latvia ved Universitetet i Hamburg, Detlef Henning. Han sier:

– Hun skal ha pleiet kontakt til et kriminelt miljø i Riga, den såkalte konkursmafiaen. En av hennes venner skal ha sittet åtte måneder i varetekt, før han ble løslatt mot en kausjon på 500 000 euro, trolig betalt av russiske kilder.

Broka har avvist disse ryktene som oppspinn.

Anders Besseberg er sammen med generalsekretær Nicole Resch under etterforskning av østerriksk politi, som fikk assistanse av norsk politi til en razzia hos Besseberg i vår. Anklagene går ut på at IBU skal ha skjult doping av russiske skiskyttere.

Mot svenske Olle Dahlin taler det at han tilhører «Besseberg-æraen» i internasjonal skiskyting. Mange mener at IBU trenger en helt ny start.

Russerne jobber ekstremt aktivt foran kongressen. Det gjør seg utslag i at den omstridte Aleksander Tikhonov dukker opp som representant for Georgia, og Viktor Majgurov som representant for Hviterussland – i tillegg til den russiske delegasjonen med nyvalgte Dratsjov som president.