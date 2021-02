NEST BEST: Tiril Eckhoff og Johannes Thingnes Bø viser frem sølvmedaljene etter parstafetten. Foto: JOE KLAMAR/AFP

Thingnes Bø: − Fortjener ikke medaljen

POKLJUKA (VG) Johannes Thingnes Bø (27) var hard med seg selv etter sølvet på parstafetten.

Publisert: Nå nettopp

– I dag fortjener jeg ikke å stå her med medalje, sier Thingnes Bø til VG etter den – for han – skuffende parstafetten hvor stryningen ble reddet av VM-dronningen Tiril Eckhoff.

Han måtte bruke syv ekstraskudd og spøkte med skytingen før han forlot stadion.

– Jeg hadde noen få skudd igjen og de ble tatt fra meg i våpenkontrollen. For å si det sånn de brukte ikke så lang tid på å sende meg videre. Det var ikke så mange skudd å plukke av våpenet.

Thingnes Bø kom til Pokljuka med et helt nytt våpen som ble klart bare dager før VM-starten. Han avviser bestemt at det er noe trøbbel med geværet som gjør at han plutselig ikke er til å kjenne igjen på standplass.

– Dette er ikke våpenet sin feil. Jeg er fortsatt veldig fornøyd med våpenet. Det er det beste jeg har. Jeg må bare ta meg sammen selv og få hodet på riktig plass, så blir det bra. Jeg får nok ikke sove så godt i natt. Jeg blir nok grublende litt over gjennomføringen. Jeg blir nødt til å ta en evaluering på meg selv og det jeg har gjort i dag. Jeg skal se litt på repriser og se om det som skjedde stemmer overens med det jeg følte, sier 27-åringen som nå vise seg som en «god utøver som kan nullstille før helgen», som han uttrykker det.

– Om det ikke er mentalt, så er det et eller annet jeg gjør feil, sier han peker på ett problem som plager ham. – Jeg har en litt trang liggendestilling som gjør at jeg knyter meg litt.

Tiril Eckhoff sier hun hadde en grusom natt og gruet seg til å gå stafetten.

– I dag var det en stor opptur på skytebanen. Jeg gjorde det jeg skulle til tross for at jeg var veldig, veldig nervøs før start. Jeg var ikke forberedt på at jeg skulle gå den. Det var ikke i min plan for VM, sier Eckhoff som nå har tatt tre gull og en sølvmedalje i VM.

Det er fire av fem øvelser – og fortsatt gjenstår både stafett og fellesstart.