UTE I KULDA: Johannes Thingnes Bø gjør seg klar til en siste treningsøkt i Holmenkollen før avreise til VM. Foto: Jostein Magnussen

VM-favoritt Bø håper på ønskereprise: − Det mest spesielle løpet jeg har gått

HOLMENKOLLEN (VG) Én ting er sikkert: Johannes Thingnes Bø (27) er ti ganger bedre forberedt nå enn da han sliten, døgnvill og lykkelig kom til «prøve-VM» i Pokljuka i fjor.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Det var ikke så mange som levnet Thingnes Bø noen vinnersjanse da han hoppet på verdenscupsirkuset igjen etter at han og kona Hedda hadde blitt foreldre til Gustav.

Den nybakte pappaen kom til Pokljuka kvelden før normaldistansen. Da hadde han stått over fire verdenscuprenn og var i «råtten» form fordi han ikke hadde fått gjort all trening han hadde planlagt.

Dagen etter klatret han øverst på podiet etter 20 treff og 15 lange kilometer.

– Det er kanskje det mest spesielle løpet jeg har gått noen gang. Av de seirene jeg har, så er denne den som skiller seg mest ut. Det var comebacket sitt, sier Thingnes Bø til VG.

Han har akkurat gjort unna en knallhard fellesstart i 10 blå grader sammen med Vetle Sjåstad Christiansen på hjemmebane her i Holmenkollen. Det ble siste økt på norsk jord før skiskytterne fredag satte kursen for Slovenia og skiskytter-VM.

Mens de andre landslagsløperne ble igjen og dro på trening i høyde og mellomhøyde, reiste 27-åringen rett hjem til kona Hedda og sønnen etter Anterselva. Det var et enkelt valg.

– Jeg skal innrømme at jeg tok en ekstra titt på langtidsvarselet, men forholdene har vært perfekte. Jeg har fått mange langturer, hatt gode intervaller og gjennomført de øktene som jeg trenger. Nå har jeg det overskuddet jeg behøver. Jeg drar uthvilt til Pokljuka. Det gjorde jeg ikke i fjor, sier han og ler godt.

Resepten før dette mesterskapet er nesten som i fjor, bortsett fra at Thingnes Bø i år har valgt noen ekstra dager hjemme med familien.

Når VM starter til uken har ikke verdenscuplederen noe å skylde på om det skulle gå gærent.

– Nei, nå er det bare å krysse fingrene for at vi lykkes. Så er det nå engang slik med skiskyting at små nyanser kan utgjøre store forskjeller. Du må ha litt stang inn.

– Av dagens landslagsløpere er du den eneste som har vunnet i Pokljuka. Hvorfor lykkes dere så sjelden på denne arenaen?

– Jeg har ikke noe godt svar, men jeg tror ikke at det hverken er plassen eller mellomhøyden (1300 meter over havet) som setter oss ut. Det har rett og slett ikke klaffet med kombinasjonen skyting og skigåing – og det er tilfeldigheter, sier Thingnes Bø.

Selv har han ikke noen nevneverdige problemer med Pokljuka. Av hans 52 seirer på høyeste nivå har tre kommet her på sprint, jaktstart og normalen.

Den listen kan godt bli lengre hvis Thingnes Bø skal nå sesongens mål: å vinne verdenscupen sammenlagt for tredje år på rad.