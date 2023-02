VM-BRONSE: Marte Olsbu Røiseland i aksjon på jaktstarten søndag.

Marte Olsbu Røiseland avanserte til VM-bronse

OBERHOF (VG) Marte Olsbu Røiseland (32) gikk seg opp til bronse på jaktstarten i VM. Julia Simon (26) vant en vanvittig duell mot Denise Herrmann-Wick (34) om gullet.

Marte Olsbu Røiseland gikk ut som nummer fire. Hun var 31,30 sekunder bak tyske Herrmann-Wick, som vant sprinten.

Takket være fullt hus på siste stående kunne sørlendingen paradere til bronsen med foreldrene på plass på tribunen.

– Dette viser gode, gamle Marte igjen. Hun griper sjansen med alt hun har, sier hennes tidligere lagvenninne Synnøve Solemdal som NRK-ekspert.

– Hun har mulighet til gull til VM.

– Hun soper sammen formen til VM. Det er vanvittig bra, sier Ole Einar Bjørndalen som TV 2-ekspert.

– Medalje i VM var ikke i våre tanker for et par måneder siden, sier pappa Kjetil Bjørn til TV 2.

DRAMA: Ingrid Landmark Tandrevold i aksjon på søndagens jaktstart.

Ingrid Landmark Tandrevold (26) ble nummer fire etter et dramatisk løp der hun startet som nummer 14.

– Det er litt kjipt å bli nummer fire der det er medaljer som gjelder. Det hadde vært enda morsommere å bli nummer to og tre, det skal jeg innrømme, sier hun til TV 2.

VM-debutanten Juni Arnekleiv (23) tok en sterk 12. plass på sprinten, og etter fullt hus på begge liggende lå hun på bronseplass. Med på første stående ble det to bom.

Arnekleiv var opprinnelig bare VM-reserve, men nye kvoteregler gjorde at Dombås-kvinnen fredag - like før sprinten - fikk beskjed om at hun likevel fikk lov til å gå. Hun ble til slutt nummer 13 på jaktstarten.

STERK DEBUTANT: Juni Arnekleiv.

– Dette er så lærerikt for denne jenta, perfekt for hennes fremtid, sier Ole Einar Bjørndalen om Arnekleiv som TV 2-ekspert.

Ingrid Landmark Tandrevold gikk ut som nummer tre etter tredje skyting - til tross for én bom. Det viste seg at det var en feil med tidtakingen. TV 2-kommentatorene funderte på om Tandrevold hadde glemt å gå strafferunden:

– Tiden er for god til å være sann, fastslår TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.

Men så viste det seg at Tandrevold ikke hadde gjort noe galt. Det var tidtakingen som hadde blitt feil.

– Ingrid ble registrert på utgang av strafferunden mens hun var på vei inn i strafferunden, forklarer TV 2s Ole Kristian Stoltenberg på direkten.

– Hun har gjort alt riktig.

– Jeg gikk de strafferundene jeg skulle, fastslår Tandrevold til TV 2.

Hun hadde nest beste langrennstid på søndagens jaktstart, noe som viser at VM-formen er god.

Marte Olsbu Røiseland fikk én bom på begge liggende og så på første stående - men fikk fullt hus på den siste stående.

Det ble klart mer tåke til selve rennet enn innskytingen - og de norske løperne byttet hullkorn for å se blinkene bedre.

Karoline Knotten ble nummer 17 og Ragnhild Femsteinevik nummer 21.