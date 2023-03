GODE VENNINNER: Ingrid Landmark Tandrevold og Tiril Eckhoff brast i gråt da sistnevnte annonserte at hun er ferdig som skiskytter.

Nå peker de på Tandrevold: − Må bære den byrden

HOLMENKOLLEN (VG) – Det vet vel du også, gjør du ikke det? spør Tiril Eckhoff (32) tilbake da VG spør om hvem som skal ta over rollen som frontfigur for skiskytterkvinnene.

– Det blir nok Ingrid, det, som må bære den byrden, sier hun så, på pressetreffet da hun torsdag annonserte at hun legger opp som skiskytter etter en fenomenal karriere.

Både Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland (32) takker for seg, og de fremste pallgarantistene er dermed ute av kvinnelaget.

– Vi må være opptatt av at vi ikke skal fylle skoene etter dem. Som Patrick (Oberegger, trener) sier, vi skal lage nye sko, sier Ingrid Landmark Tandrevold selv.

LITT AV ET LAG: Av disse fire jentene som gikk VM-stafetten i 2019, er kun Ingrid Landmark Tandrevold igjen. Fra venstre: Synnøve Solemdal, Tiril Eckhoff, Tandrevold og Marte Olsbu Røiseland.

Eckhoff har flere ganger snakket om presset hun følte da hun måtte stå frem etter at Tora Berger la opp i 2014 med tre ferske OL-medaljer.

I et intervju med NRK i 2015, brast Eckhoff i gråt da hun erkjente at hun slet med å takle arvtager-stempelet. Hun var 23 år da Berger la opp.

– Det som er baksiden av å plutselig være en stjerne, og rollefiguren for norske skiskytterkvinner, da er det i alle fall kjipt å gjøre det dårlig. Da er jeg på en måte bildet av at vi gjør det dårlig, sa en gråtende Eckhoff da.

I en fersk «Best i verden»-dokumentar om Olsbu Røiseland og Eckhoff på NRK, sier førstnevnte at Eckhoff måtte stå i det presset litt alene.

– Det var krevende for min del, å få såpass stort press i så ung alder, reflekterer Eckhoff i dokumentaren.

På mange måter blir 26 år gamle Tandrevold satt i litt av den samme posisjonen nå som de to veteranene legger opp, ettersom hun har vunnet verdenscuprenn individuelt og har flere VM-medaljer.

– Jeg tenker at press er et resultat av man har fått til mye og har forventninger til meg, og det håper jeg egentlig at de har. Det viser bare at jeg har nivået inne, og det presset setter jeg på meg selv, også, sier Tandrevold på spørsmål om hun er bekymret for presset.

Hun ønsker selv å fremheve lagets kvaliteter, med ulike egenskaper som utfyller hverandre. Videre drar hun paralleller til begynnelsen av årets sesong, da både Olsbu Røiseland og Eckhoff var ute av laget av ulike årsaker.

– Jeg setter veldig stor pris på at det er noen som peker på meg, sier Tandrevold – som sier hun går ut av sin beste sesong som skiskytter.

– Det kommer hun til å takle veldig fint, og jeg tror også hun kommer til å trives med det presset. Jeg håper alle tar ansvar, det er ikke én dame som skal ta den jobben, sier Olsbu Røiseland, som ble rørt til tårer da hun selv la opp:

Tandrevold er også godt fornøyd med at hun klarte å holde på hemmeligheten om at Eckhoff skulle legge opp, en nyhet hun delte på Instagram onsdag kveld.

– Jeg er en elendig skuespiller, men måtte virkelig skjerpe meg. Man er livredd for å røpe sånne hemmeligheter, for det er en stor avgjørelse i noens liv. Det er klart, det var veldig rart å kommentere Martes beslutning om å legge opp, når vi visste at det også gjaldt for Tiril.

Tidligere på dagen var Tandrevold og de andre jentene på pressetreff, og ble spurt igjen og igjen om hvordan det var at Marte Olsbu Røiseland (32) hadde annonsert at hennes karriere var over.

Da hadde også Eckhoff formidlet sin avgjørelse, men ikke til den brede befolkningen.

– Dere skjønte jo ikke så veldig mye, så vi var jo ganske gode skuespillere, sier Tandrevold etter lørdagens sprint.