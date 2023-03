VANT SAMMEN I VM: Italia, med stjernene Lisa Vittozzi og Dorothea Wierer som spydspisser i laget, vant VM-stafetten i Oberhof. De to stjernene har tidlig antydet at de ikke er perlevenner utenfor skisporet.

Wierer slo lagvenninnen Vittozzi – Tandrevold beste norske

Lagvenninnene og konkurranserivalene Dorothea Wierer (32) og Lisa Vittozzi (28) fulgte hverandre helt inn. Ingrid Landmark Tandrevold (26) hadde muligheten til det samme – før siste skyting.

– Jeg er veldig overrasket over at jeg skjøt tjue treff. Selvtilliten er ikke helt der, og jeg skjøt tregere. Jeg har ikke så mye selvtillit, selv om det kanskje ser ut slik på utsiden, sier superstjernen Wierer til NRK.

For med tjue treff på tjue skudd i torsdagens normaldistanse normaldistanseKvinnenes normaldistanse går over 15 kilometer, og løperne starter individuelt. I stedet for å gå strafferunder, får man et tilleggsminutt per bom. i Östersund, og deres normale fart i sporet, var Wierer og Vittozzi i en klasse for seg.

– Dette må være et av de beste løpene hennes i karrieren, sier NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith om den italienske superstjernen Wierer, muligens skiskyttersirkusets aller største.

Tandrevold åpnet med femten treff på de femten første skuddene, og matchet også italienernes fart i sporet.

To bom på de to første skuddene i siste skyting gjorde at Fossum-jenta skjøt seg ut av pallkampen.

I mål er hun 2 minutter og 23 sekunder bak vinneren Wierer, og blir beste norske på syvendeplass.

Marte Olsbu Røiseland skjøt seg bort med hele fem tilleggsminutter, to av dem på første skyting. Det etter seier på både sprint og jaktstart forrige helg, men normaldistansen har hun fortsatt aldri vunnet i sin karriere.

– Det var kontraster, for å si det slik, sier Røiseland til NRK – og erkjenner at «normalen» er en distanse hun ikke helt klarer å løse.

Treffsikre Karoline Knotten skjøt også tjue av tjue redd ned, og gikk i mål like bak Tandrevold. Dermed er det langrennstiden som gjør at hun ikke kjemper helt i toppen.

– De siste tre rundene var jeg helt ferdig, men det er greit å skyte bra når annet går litt dårligere, sier hun til NRK.