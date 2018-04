Hegle Svendsen-familien om Emils karriere: – Det har definert livet vårt

Publisert: 09.04.18 14:01 Oppdatert: 09.04.18 15:13

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SKISKYTING 2018-04-09T12:01:35Z

Emil Hegle Svendsen (32) gir seg som skiskytter, og mamma Tone og broren Morten understreker at det har vært både tøft, uvirkelig og ikke minst fantastisk å være med på.

– Det har vært mye opp og ned, og Emil har uten tvil fått sin dose av nedturer. Men gang på gang har han vist at han reiser seg.

Det sier Emil Hegle Svendsens bror, Morten, som jobber som skiskytterekspert for Eurosport. At Emil gir seg som skiskytter beskriver han som «tøft, men samtidig litt godt». De to har drevet med sporten sammen siden de var små.

– Det har på mange måter definert livet vårt. Det er en æra som er over, og det er tøft, men alt har sin ende. Det venter mange nye ting å glede seg over nå.

– Skjønte det da Emil ringte

En tydelig emosjonell Emil Hegle Svendsen har akkurat stått og fortalt at han ikke har motivasjonen som skal til for å fortsette som skiskytter på toppnivå da VG snakker med ham. Morten innrømmer at han kjente litt på det selv.

Fakta Emil Hegle Svendsens meritter OL: 4 gull (20 km og 4 x 7,5 km 2010, fellesstart og blandet stafett 2014), 3 sølv (sprint 2010, stafett 2018, blandet stafett 2018), 1 bronse (fellesstart 2018). VM: 1 2 gull (20 km og fellesstart 2008, 4 x 7,5 km 2009, fellesstart og 4 x 7,5 km 2011, 4 x 7,5 og blandet stafett 2012, sprint, jaktstart, 4 x 7,5 km og blandet stafett 2013, 4 x 7,5 km 2016, 6 sølv (4 x 7,5 km 2008, blandet stafett 2010, jaktstart 2011, sprint 2012, 20 km 2015), 3 bronse (blandet stafett 2007, fellesstart 2013, jaktstart 2016) Verdenscupen: 38 seire.

– Han kommer fra en emosjonell familie, så det var ikke sjokkerende at det kom noen tårer. Jeg kjente litt på det samme selv. Det var spesielt å se på, sier han.

Han forteller at Emil ringte for å fortelle ham om avgjørelsen søndag kveld, etter at ungene hadde lagt seg. Med en gang han så at det var han som ringte, skjønte han det.

– Jeg tror at han kunne levert mer, hvis motivasjonen hadde vært der. Men det kreves mye av deg, du må ha den viljen til å stå opp hver dag for å trene. Det er ikke sånn at du bare kan velge å gi faen en dag – punktum. Hvis du er på ferie på hytta med familien, må du dra på trening når de andre skal fiske. Du må gå på fjellet når andre går på jakt, sier han.

– I en lang og innholdsrik karriere, hva har vært høydepunktet?

– Det må bli gjennombruddet i Östersund i 2008, og OL-gullene i Vancouver (2010) og Sotsji (2014).

Emosjonell mamma: – Uvirkelig

Emil og Mortens mor, Tone Hegle Svendsen, er også rørt da VG snakker med henne over telefon.

– Jeg visste jo at det kom. Det var ganske emosjonelt. Dette har preget livet vårt i mange år, sier hun.

Hun forteller at Emil ringte hjem for å fortelle om sin avgjørelse fredag. Tone har full forståelse for valget, og hun understreker at det å følge sønnens karriere, har gitt familien mange fantastiske opplevelser.

– Vi er veldig stolte. Det har vært litt uvirkelig, og nå er det godt å se at han får sin fortjente hyllest. Vi har vært med på veldig mye, vi har fått reise mye og opplevd fantastiske ting.

Men det har vært en karriere fylt med opp og nedturer for «Super-Svendsen». Nedturene har satt spor. Spesielt etter Sotsji-OL, da det gikk galt for Hegle Svendsen på ankeretappen . Så skjedde det igjen i Pyeongchang.

– Det har vært tøft – særlig etter Sotsji. Det var ikke like ille da det skjedde i Pyeongchang, men det er noe som preger deg som forelder, sier hun.

Nå blir det ikke mer skiskyting for Emil, men interessen vil være til stede uansett, understreker mamma-Svendsen.

– Vi skal fortsatt se på skiskyting fra sofaen, forteller hun.

Denne artikkelen handler om Emil Hegle Svendsen

Skiskyting