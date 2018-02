Svendsen etter stafett-thriller: - Først var jeg litt småforbannet fordi Fourcade er så god

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Norge fikk en elendig start på mix stafetten, men Emil Hegle Svendsen (32) kunne likevel gå inn til OL-sølv etter en kanonavslutning. Frankrike var det umulig å gjøre noe med.

Italia, Frankrike og Norge vekslet tilnærmet likt foran den siste etappen, snaut 33 sekunder bak Tyskland. Martin Fourcade gikk Frankrike til seier, 20,9 sekunder foran Norge.

For Norge var sølvet godt som gull, etter en trå start på stafetten.

– Men først var jeg litt småforbannet, fordi Fourcade er så god. Men jeg hadde ingenting å tape. Jeg måtte bare kline dem ned. Det gikk jo sånn tålelig greit, sier Svendsen.

Han så ikke spesielt optimistisk på jobben som ankermann etter etappene til Marte Olsbu og Tiril Eckhoff.

– Jeg var ikke så høy i hatten akkurat da. Men så visste jeg at vi hadde Johannes på 3.-etappen. Og da er alt mulig, sier Svendsen til VG.

– Hvordan lader man opp til ankeretappen når man ser hvordan det ligger an etter to etapper?

– Dette er skiskyting. Alt kan skje. Og det er ikke bare en klisje, det er faktisk det som skjer her i dag, at det skifter på den måten. Gir man opp, så får man ikke den muligheten vi faktisk fikk i dag, svarer Svendsen.

Kriger

– Vi kriger oss inn til medalje i dag, det er godt som gull. Fantastisk godt jobbet av alle, sier Johannes Thingnes Bø til Eurosport.

Både Olsbu og Eckhoff fikk trøbbel på standplass, og det så ikke lyst ut for Norge i medaljekampen.

Men Norges tredjemann het Johannes Thingnes Bø, og han er i kanonform. 24-åringen leverte en gnistrende etappe og sendte Norge opp i gullkampen igjen etter å ha gått et løp det luktet svidd av.























Svendsen, som går sitt siste OL, bommet riktignok én gang, men var rask med å sette ekstraskuddet. Tyskland, som hadde ledet stort fram til siste skyting, skjøt seg aldeles bort, og da Svendsen gikk ut på siste runde hadde han solide 15 sekunders margin ned til forfølgerne.

En gnistrende ankeretappe av Svendsen, som kastet et blikk bak seg ute på den siste runden og så at han hadde god kontroll på sølvet, til tross for hele 11 norske ekstraskudd.

Italia spurtet inn bronsen, mens Tyskland ble nummer fire.

Dobbelbom av jentene

Olsbu sendte Tiril Eckhoff ut på skuddhold av Italia, 32,8 sekunder bak.

– Jeg er ikke helt fornøyd med resultatet. Det var en helt ok etappe, sier Olsbu til VG.

Eckhoff har slitt mye på standplass denne vinteren, men i sporet har hun gått gnistrende. Hun åpnet råsterkt i dag, og hentet inn sekunder gjennom hele den første runden.

Men det hjelper lite om skuddene ikke sitter i svart på standplass, og Eckhoff gjorde nøyaktig som Olsbu på liggende skyting. Hun fikk to bom, og måtte bruke ekstraskudd. Kanskje kostet det for mye krefter for Eckhoff, kanskje var vinden på stadion plutselig vrang - for da hun kom inn på matta til stående skyting, fikk hun store problemer.

Hun bommet på tre skudd, og da hun i tillegg satte kun to av ekstraskuddene, måtte Norge ut i strafferunde.

Å tette luken framover var en formidabel oppgave for gullvinneren Bø fra fellesstarten. Men han har bevist at langrennsformen er det ingenting i veien med, og Bø åpnet med å hente inn ti sekunder rimelig kjapt.

Rått av Bø

Det var tøffe vindforhold på stadion da han kom inn til liggende, men Bø beholdt roen og skjøt en kontrollert serie. Fullt hus sørget for at han kunne klatre på lista, og det luktet svidd av skisålene da Bø gikk den andre runden.

Plutselig var han bare et drøyt minutt bak ledende Tyskland, og bare 14 sekunder bak medaljeplassen.

– Det var helt vanvittig. Han var helt vill i dag. Det var en rå etappe, sier trener Egil Kristiansen til VG.