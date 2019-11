KLAR FOR SESONGSTART: Tarjei Bø er på Sjusjøen hvor skiskyttersesongen innledes lørdag. Foran til høyre blir lillebror Johannes Thingnes Bø intervjuet. Foto: Jostein Magnussen

Tarjei Bø: – Gleder meg litt til Emil skal stå der å «lynsje» meg

SJUSJØEN (VG) Tarjei Bø (31) innrømmer at det blir spesielt når bestekompisen Emil Hegle Svendsen (34) blir NRK-ekspert og plutselig skal felle dom over hans prestasjoner som skiskytter.

– Jeg har bodd flere netter med Emil enn med dama (Gita Simonsen), ler Tarjei Bø.

– Emil er en av mine beste kompiser. Vi har vært romkamerater på skiskytterlandslaget fra 2009 til 2014. Så ble det litt mer rullering blant utøverne etter det.

– Blir det ikke rart når din beste kompis skal «slakte» det Tarjei Bø har prestert?

– Av og til liker du å se kompisene dine jobbe litt, og når Emil skal stå der å «lynsje» meg etter et dårlig resultat så gleder jeg meg litt til det. Jeg tror ikke han vil like det, sier Bø før lørdagens sesongstart her på Sjusjøen.

– Jeg håper han er ærlig og sier det som det er. Jeg vet veldig godt når jeg er god og dårlig. Ofte blir du «smisket» med av andre selv om du vet at du har gjort det dårlig. Det biter ikke på. Ærlighet, det tror jeg Emil er god på.

– De som er rundt deg skal jo være «heiagjeng» som skal holde deg oppe, med Hegle Svendsen blir det noe annet?

– Jeg tror jeg vil få det ærlig. Vi har alltid vært ærlig med hverandre, diskutert og forsøkt å utvikle oss sammen. Da må man ha litt takhøyde. Jeg håper den er der selv om han er på andre siden av mikrofonen.

Skjønt, hvis Tarjei Bø leverer sånn noenlunde som i fjor så er det ikke så mye å sette fingeren på. 31-åringen hadde sin tredje beste sesong siden han vant verdenscupen sammenlagt tilbake i 2010/11-sesongen.

– Det var veldig bra i fjor. Fordelen med Emil som ekspert er at han vet godt hvor sammensatt det er. Gode prestasjoner som kommer på løpende bånd slik Johannes (Thingnes Bø) hadde det i fjor, det hører til sjeldenhetene. Som regel er det en god konkurranse, og så er det disse marginene som Emil kjenner godt til. Stabiliteten i fjor var bra, blir det sånn i år så er det ikke jeg som vil få mest kjeft.

For lillebror Johannes er problemstillingen den samme.

– Emil er en god kompis og en av de beste skiskytterne verden har sett. Det gjør han til en Ekspert med stor «E». Er det noe vi setter pris på så er det positive tilbakemeldinger, men også kritikk fra folk som kan det du driver på med. Uavhengig av hva som kommer ut av munnen til Emil så kommer vi til å sette pris på det. Det vil være hold i det han sier, fastslår Johannes Thingnes Bø.

PS! Skiskyttersesongen innledes lørdag med sprint for kvinner kl. 09.15 og sprint for herrer kl. 11.30.

