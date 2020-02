BORTE BRA, HJEMME BEST: Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø velger ulik oppladning til sesongens høydepunkt, VM i Anterselva. Her er skiskytterbrødrene fotografert i Östersund. Foto: Jostein Magnussen

Tarjei Bø lader opp til VM i høyden – broren holder seg hjemme

Mens Tarjei Bø (31) og de norske skiskyttergutta er på høydeopphold før VM, er lillebror Johannes hjemme i «lavlandet» med kone og barn.

Nå nettopp

Tarjei Bø, Johannes Dale, Vetle Sjåstad Christiansen og Erlend Bjøntegaard er i Seiser Alm og skal «jobbe» seg ned fra vel 2000 meters høyde før de 3. februar stiller på skiskytternes VM-precamp i Martell.

Johannes Thingnes Bø er i Oslo med kona Hedda og nyfødte Gustav. 26-åringen ser ikke bort i fra at han drar rett til Anterselva noen dager før VM starter.

– Det er ikke vits å gi ham noen råd. Det virker som han har full kontroll. Uansett hva han gjør så vet han hva han driver med. Hvis man har sett hvordan han har gått i Anterselva de siste årene så skjønner man at han ikke trenger så mye akklimatisering til høyden. Han har jo vært vill der, senest i fjor, sier Tarjei Bø.

Under prøve-VM i fjor vant Johannes Thingnes Bø både sprint og jaktstart, mens han ble nummer to på fellesstarten. Han var også raskest i sporet på de to første øvelsene.

– Han kjenner nok på at han ikke trenger noe høydeopphold, og den beste «komboen» for han er nok å være hjemme hos mor og barn.

Thingnes Bø føler seg trygg i høyden på VM-arenaen.

– Det har gått bra i Anterselva de siste årene, og da har vi brukt å reise søndag og gått konkurranse torsdag eller fredag. Det har jeg løst bra. Spørsmålet er om man kan bli enda bedre, men det er en totalpakke i dette.

Vil være hjemme

– Og da må du ta hensyn til familien?

– Ja, men det skal ikke være til hinder for 100 prosents forberedelser til VM. Det ligger til grunn at jeg skal forberede meg maksimalt, så får jeg finne ut av hvor sent jeg kan reise for å få forberedt meg. Hedda vil at jeg skal gjøre det jeg vil, og støtter meg. Det er mest mine egne følelser og lysten til å være hjemme, innrømmer Thingnes Bø.

Tarjei Bø føler han ikke har noe valg om han skal hevde seg når VM innledes 13. februar.

– Det er flere av oss som trenger litt tid på å akklimatisere oss. Derfor ligger vi litt høyere først før vi jobber oss nedover. Det har jeg tro på, sier han.

Vetle Sjåstad Christiansen mener de har funnet den perfekte oppladningen.

– Jeg tror det uten tvil er det mest optimale opplegget uansett nasjon før dette mesterskapet, sier 27-åringen og ler.

VM-starten

Verdensmesterskapet i skiskyting i italienske Anterselva innledes med mix-stafetten 13. februar. Så går det slag i slag til og med 23. februar.

Publisert: 02.02.20 kl. 05:40

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser