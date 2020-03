Nilssons beskjed til Norge: – Håper dere krysser fingrene for meg

Stina Nilsson (26) har fått sin våpenlisens og blåmerker på knærne etter å ha innledet sin skiskytterkarriere på nasjonalarenaen i Östersund.

Etter overgangen fra langrenn til skiskyting er 26-åringen forberedt på at det kommer til å ta tid å håndtere geværet, lære seg drillen, lese vinden og få ned blinkene.

Målet langt der fremme er å delta i verdenscupen, men hun vet at veien er lang.

– Jeg ser frem til å en gang kunne konkurrere mot de beste norske utøverne, men jeg tror ikke at det aktuelt akkurat nå. Det er absolutt en drøm å kunne slå de, men det kommer til å ta tid, sier Nilsson til VG.

– Jeg håper at dere, til tross for at dere er norske, kan krysse fingrene for at dette kan gå bra for meg, sier den tidligere langrennsløperen med syv VM-medaljer og fem OL-medaljer på merittlisten.

Tilbakemeldingene etter at svensken sjokkerte langrennsmiljøet med en overgang til skiskyting, har vært mange og positive.

– Responsen har vært større enn jeg så for meg, men avgjørelsen er blitt tatt i mot svært positivt. Det virker som det er veldig mange som vil følge min reise, sier Stina Nilsson til SVT.

26-åringen er klar på at det er mye hun ikke kan, men elsker alle detaljene hun terpe på. Akkurat handler det om å bli raskere til og fra standplass

Kan bli best

– Det vil ta et år eller to å lære seg å skyte, men som idrettsutøver elsker jeg utfordringer og jo mer jeg å har jobbe med, jo morsommere tror jeg at denne reisen blir, sier hun til VG.

Den tidligere svenske landslagstreneren Wolfgang Pichler tror Nilsson på sikt kan bli best i verden, men da må det svenske skiskytterforbundet gjøre sine saker riktig.

– Ekstraordinære personer behøver ekstraordinære løsninger, og Stina er en ekstraordinær person, sier tyskeren til SVT.

Nilsson har allerede fått merke noen av utfordringene skiskytterne har:

