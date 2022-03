NY DUELL: Marte Olsbu Røiseland (t.h.) tok gull på OL-sprinten foran Elvira Öberg. Nå skal de to gjøre opp om verdenscupkulen.

Norsk-svensk-duell i verdenscupen: − Blir utrolig spennende

FORNEBU (VG) Marte Olsbu Røiseland (31) har fremdeles ikke bestemt seg om fremtiden. Først er fokuset på å beseire svenske Elvira Öberg (23) i duell om sammenlagtseieren under verdenscupavslutningen i Holmenkollen.

Med tre konkurranser igjen av verdenscupen er det Røiseland som leder sammenlagt, 82 poeng foran Öberg. Selv om det ser lyst ut for den norske kvinnen, tar hun ingenting på forskudd.

– Jeg må holde trykket inne helt inn. Jeg har en god ledelse, men det er 60 poeng for seier så alt kan skje, sier Røiseland til VG.

I tillegg skal de to rennene der man har tatt færrest poeng strykes, noe som fører Öberg nærmere i sammendraget.

Begge to har gått alle individuelle verdenscuprenn denne sesongen, og for Røiseland er det en 12.- og en 10.-plass som strykes. Det tilsvarer 60 poeng, mens det ligger an til å strykes 47 poeng for Öberg som har 17.- og 18.-plass i sine to dårligste renn.

Dermed er det i praksis bare 69 poeng som skiller før verdenscupavslutningen i Holmenkollen.

– Det er ikke avgjort før vi har gått den fellesstarten på søndag. Det blir utrolig spennende. Jeg skal i hvert fall prøve så godt jeg kan for å ta det hele til slutt, sier Røiseland.

Det skal gås sprint, jaktstart og fellesstart i Holmenkollen, så Öberg kan maks ta 180 poeng med rent bord i den norske nasjonalarenaen. Da må i så fall Røiseland ta minst 112 poeng for å vinne verdenscupen sammenlagt alene.

Det oppnår Froland-utøveren dersom hun kommer minst topp seks i hvert renn:

Info Verdenscuppoeng per renn: Sprint, jaktstart og normaldistanse: 1. plass: 60 poeng

2. plass: 54

3. plass: 48

4. plass: 43

5. plass: 40

6. plass: 38

7. plass: 36

8. plass: 34

9. til 40. plass: 32–1 (ett poeng ned per plass) Fellesstart: 1. plass: 60 poeng

2. plass: 54

3. plass: 48

4. plass: 43

5. plass: 40

6. plass: 38

7. plass: 36

8. plass: 34

9. til 21. plass: 32–20 (ett poeng ned per plass)

22. til 30. plass: 18–2 (to poeng ned per plass) Vis mer

Lagvenninnene Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold, som har stått over såpass mange renn at de er langt bak i sammendraget, tviler ikke på at Røiseland vinner verdenscupen sammenlagt for første gang.

– Marte leder med såpass mye at jeg ikke tror at det blir noen fare, sier Eckhoff til VG.

– Der har jeg 100 prosent troen på Marte, og er ganske sikker på at hun skal sikre den. Hun har hjemmebanefordel, og hun har hatt en sesong som har vært helt outstanding. Hun har vist at hun klarer å holde hodet kaldt i pressede situasjoner, så jeg er i hvert fall veldig lite bekymret, sier Tandrevold til VG.

Verdenscupsirkuset besøkte sist Holmenkollen for tre år siden, og etter at coronapandemien har ført til avlysninger de to siste sesongene ser de norske utøverne frem til å gå på hjemmebane igjen.

Det kan faktisk bli siste gang Røiseland går i Holmenkollen. Etter et fantastisk OL i Beijing med to gull og tre bronse åpnet hun opp om at dette kan være hennes siste sesong.

Omtrent en måned senere har 31-åringen fremdeles ikke bestemt seg.

USIKKER FREMTID: Marte Olsbu Røiseland vet ikke om 2021/22-sesongen er hennes siste.

– Jeg har to målsettinger. Det er å komme meg opp på pallen her og ta den store kulen til slutt. Alt fokuset mitt er der, og da har jeg ikke tid til å drive å tenke på hva jeg skal gjøre etterpå. Det får jeg ta når ting har roet seg litt, sier Røiseland.

– Har du noe tidsaspekt på når vi kan vente en avgjørelse?

– Jeg har lyst til å lande først, men jeg må jo bestemme meg i løpet av april. Akkurat nå kjenner jeg på begge deler, så vi får se.

Eckhoff tror derimot at hun selv fortsetter i minst en sesong til, og at det fremdeles er flere ting hun har lyst å gjøre før hun legger ski og børse på hyllen.

For Røiseland er det ikke bare hennes første sammenlagtseier i verdenscupen som skal jaktes på. Hun har nemlig aldri tatt en individuell pallplass i Holmenkollen.

– Jeg har veldig lyst til å gjøre noe med det. Det hadde vært utrolig gøy å komme seg opp på pallen her. Det er noe som mangler i karrieren, sier hun.

Den første muligheten får hun når sprint står på programmet klokken 13:15 fredag.