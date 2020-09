HELT PÅ HØYDEN: Vetle Sjåstad Christiansen holdt seg for seg selv under høydeoppholdet i italienske Lavazé, men han møtte da noen på øktene. Foto: Ingvil Ahlsand

Skiskytterne trosser reiseråd – forberedt på kritikk

Skiskytterne har gått glipp av to høydesamlinger på grunn av corona-pandemien. Nå velger landslagene å trosse reiseanbefalingene og dra til «røde» Italia.

Fra 5. til 23. oktober skal det norske kvinne- og herrelandslaget på høydesamling i italienske Lavazé.

– Vi har hatt en grundig gjennomgang med helseteamet og er innstilt på å gjennomføre høydesamlingen. Skulle smittefaren endre seg, må vi gjøre en ny vurdering, sier landslagssjef Per-Arne Botnan om diskusjonene før man reiser til et Italia som er rødt på corona-kartet.

Skiskytterforbundet er forberedt på kritikk for reiseplanene.

– Det vil alltid være noen som vil mene noe om valget og som ikke har forståelse for hvor viktig dette høydeoppholdet er for skiskytterne. Det er dette som er deres jobb. Det arbeidet de legger ned nå har mye å si for prestasjonene både i det kommende verdensmesterskapet, men også i OL. Når det er sagt, så reiser vi ikke for enhver pris, fastslår Botnan.

Mens konkurrentene i mellom-Europa har hatt mulighet til å gjennomføre sine høydeopphold, er de norske utøverne på etterskudd. To opphold med trening i høyden har allerede gått i vasken.

– Derfor prioriterer vi å få gjennomført denne samlingen. Vi høstet gode erfaringer med samlinger på den høyden i fjor (1800 meter) forut et VM som går i høyde. Det samme er tilfellet denne sesongen.

– Selv om returen innebærer karantene ved hjemkomst?

– Tar du en corona-test på Gardermoen på retur og en ny fem dager senere – og begge er negative – kan du starte normal trening utendørs igjen.

Vetle Sjåstad Christiansen er akkurat ferdig med sin karantene etter et 14 dagers høydeopphold på det samme stedet. Han er klar for en ny tur og forsvarer opplegget.

– Det er jo litt ironisk at man ikke dro da Italia var gult, men når det er sagt så følte jeg meg tryggere midt oppe på et pass på fjellet enn å suse rundt i Oslo. Det var nesten så jeg følte meg litt ensom der oppe. Jeg tror ikke det er noen fastboende i Lavazé, sier Sjåstad Christiansen.

Han er strålende fornøyd med sitt private høydeopphold hvor han praktisk talt bodde «midt i rulleskiløypen» på 1800 meters høyde.

I oktober har skiskytterne leid et lite hotell som de har helt for seg selv. Hotellet er egentlig stengt for sesongen. I tillegg har man med egen kokk og mye mat. Det man mangler får man levert «på døren».

Planen er å fly til München og så kjøre i leiebiler rett til Lavazé.

