Kommentar

Tomrommet blir tungt å takle

Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff har akkurat lagt opp.

Det er ikke bare på resultatlistene at den norske skiskytterleiren kommer til å merke at de to største kvinnelige utøverne gir seg samtidig.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Generasjonsskifter er en naturlig del av idretten. Det hører med at et miljø innimellom må ta en bakkestart og områ seg når virkelig store navn forsvinner. Av og til tar det lang tid å bli konkurransedyktige igjen, mens det vi har sett av norske langrennskvinner denne sesongen er et eksempel på at det kan gå bedre enn fryktet.

Men det er tross alt en forskjell på situasjonen i langrenn og det skiskytterne nå skal gjennom. Marit Bjørgen og Therese Johaug ga seg tross alt ikke samtidig.

Det Norges Skiskytterforbund nå står overfor, er å skulle stable sammen et lag under helt andre omstendigheter enn de har vært vant til.

Det er litt av en lederoppgave som er i vente.

Marte Olsbu Røiseland fra Froland har sikret seg selv og Norge syv olympiske medaljer, inkludert tre gull fra lekene i Beijing i fjor. Hun har 17 VM-medaljer, derav 13 av edleste sort.

Riktignok sørger skiskyting for å vanne ut litt av stasen for hver enkelt triumf ved at mulighetene er så mange og mesterskapene så tette, uten at det er til forkleinelse for Røiselands bravader.

Etter en slik fangst som kulminerer med den OL-sesongen hun hadde, er det ikke så rart at det ikke er så lett å finne motivasjonen inn i evigheten.

Marte Olsbu Røiseland har rett og slett rundet skiskyting.

Tiril Eckhoff har åtte OL-medaljer, 10 VM-gull og en karriere som har gitt henne en haug med oppturer. Nå har hun vært gjennom en mer krevende tid, og det står all respekt av valget om en ny retning fremover.

Rent aldersmessig kunne de to 32-åringene ha holdt på en god stund til, men nå blirt det fort Ingrid Landmark Tandrevold som blir lagets ledestjerne og gallionsfigur.

I miljøet snakker de om at det ikke er sko som skal fylles, men nye som skal lages, og det er sikkert en sunn innfallsvinkel.

Men det er nok klokt å legge forventingene på et realistisk nivå en stund, mens det bygges nytt. I tillegg til det rent sportslige, skal det ikke undervurderes hvilken drivkraft veteranene har vært også for å løfte andre.

Både Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff har kjent på hvordan det er å skulle overta arven etter en ener, og det var ikke bare enkelt å reorientere seg etter at Tora Berger la opp. Men jammen meg har de to ferske skiskytterpensjonistene både skutt og gått fra seg, i en tid da den norske medaljefangsten har vært stor og skiskyting har styrket seg i konkurranse med andre idrettsgrener.

Fra tv-sofaen er det grunn til å takke for alle gode øyeblikk, og finne frem en god dose tålmodighet om tiden vi har i vente.

To så store navn lar seg nemlig ikke erstatte over natten.