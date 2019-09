NY JOBB: Ole Einar Bjørndalen har fått ny jobb. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Amnesty reagerer på Bjørndalen-jobb: – En del av en statlig plan

Amnesty Norge reagerer på Ole Einar Bjørndalens nye jobb i Kina, og ber norske idrettsprofiler få en bedre bevissthet rundt politikk og idrett.

Torsdag kom nyheten om at Ole Einar Bjørndalen tar over Kinas skiskytterlandslag, og får ansvaret for å lede landet mot OL på hjemmebane i Beijing i 2022. Med seg på laget får han også kona Darja Domratsjeva, som skal trene kvinnelaget.

Nå ber Amnesty Norge norsk idrett å ta av seg skylappene, og se at idretten og politikken har en sammenheng.

– Det er en gjennomgående ting at totalitære regimer bruker sport for å renvaske seg, sier generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs.

Bjørndalen selv avviser kritikken fra Amnesty. Se hans fulle svar nederst i artikkelen.

– For lite bevissthet hos norske utøvere

Amnesty peker blant annet på millioner av Uigurer som sitter i interneringsleirer i Kina, og volden mot demonstrantene i Hong Kong de siste månedene, som saker kinesiske myndigheter forsøker å glatte over med store idrettsarrangement som OL i Beijing i 2022.

Nå ber de norske utøvere våkne opp.

– Vi oppfatter at det er for lite bevissthet hos norske utøvere rundt disse problemstillingene. Vi oppfordrer ikke til boikott, og skal ikke fortelle folk hvor de skal jobbe, men vi håper at de tar dette med i vurderingen, sier Egenæs

– Det er ingen tvil om at store idrettsarrangementer som OL i Beijing er en strategi fra styresmaktene for å få oppmerksomhet bort fra for eksempel konsentrasjonsleirene eller protestene, slår han fast.

De siste årene har man sett flere tilfeller av at totalitære regimer ønsker å arrangere store idrettsmesterskap, og Egenæs mener dette er en del av regimenes plan for å renvaske seg gjennom idretten.

REAGERER: Amnesty-sjef John Peder Egenæs. Foto: Ingeborg Huse Amundsen

Mener idretten har skylapper

Han peker blant annet på det nært forestående VM i friidrett i Qatar, som starter om et par uker, og OL i Beijing i 2022, som Bjørndalen nå skal jobbe mot. Samme år skal det også arrangeres fotball-VM i Qatar.

Amnesty Norge mener Bjørndalen må se ansettelsen i sammenheng med dette.

– Vi forventer ikke at Bjørndalen skal bli aktivist, men vi ber han være klar over sammenhengen. Store idrettsprestasjoner og arrangementer er en del av en statlig plan om å vise et mer positivt bilde av Kina, og å overskygge de alvorlige sakene, sier Egenæs.

Amnesty Norge og Egenæs mener ikke at Bjørndalen bærer hele ansvaret, og påpeker at det er urealistisk å forvente at skiskyterlegenden skal endre regimet i Kina fra innsiden. Derfor ber de nå hele idretts-Norge om å åpne øynene.

– I idretten er det skylapper over hvilket politisk instrument de blir til i denne sammenhengen. Det er fortsatt en mye om at idrett og politikk er separat, men det er feil. Idrett er i høyeste grad politikk. Idretten er ikke løslatt fra disse tingene.

Bjørndalen selv har blitt konfrontert med Amnestys uttalelser. Han skriver følgende i en mail til VG:

«Jeg tror man må se dette i et annet perspektiv. Den norske staten har reetablert sine forbindelser med Kina. Norges Idrettsforbund har et bredt samarbeid med kineserne både på bredde, OL-satsing og antidopingarbeid. En av våre hensikter er å bidra til at skiskyting får en større utbredelse i verden.»

