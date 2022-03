SATT UT AV SPILL: Av disse skiskytterne som var i aksjon i Kollen i helgen er det bare én som ikke er corona-smittet: Sivert Bakken (i midten). Øverst fra venstre: Marte Olsbu Røiseland, Sturla Holm Lægreid, Jesper Nelin og Tiril Eckhoff. Vetle Sjåstad Christiansen (t.v.) gratulerer Bakken med sin aller første verdenscupseier.

Flere nasjoner rammet av coronasmitten i Holmenkollen

Det er ikke bare norske skiskyttere som har blitt coronasmittet etter sesongavslutningen i Holmenkollen. De svenske og tyske landslagene er også hardt rammet.

Av Jostein Magnussen

Så langt har ti norske skiskyttere og to i støtteapparatet fått konstatert coronasmitte etter sesongavslutningen i Holmenkollen. Smittespredningen kan ha skjedd på avslutningsfesten etter rennene i Holmenkollen.

Skiskytterne pleier å sette punktum med en fest når verdenscupsesongen avsluttes i Oslo. Søndag ble avslutningsfesten holdt på Fornebu, og siden har det kommet positive corona-tester nesten hver eneste dag.

Det svenske landslaget var også på den samme festen. Nå har Elvira Öberg, Jesper Nelin og Malte Stefansson testet positivt. Mens de norske går glipp av helgens NM i Vik i Sogn, ryker det svenske mesterskapet i Piteå for Öberg & co.

– Det var et bra arrangement. Vi visste at det var flere som var syke i løpet av uken før. Så det er ikke så rart om det (viruset) fant veien dit og smittet mange. Norge og Sverige har heller ingen krav om munnbind. Da konkurransene var over og det ble dans, kjørte jo alle uten. Da går det fort, sier Jesper Nelin til SVT.

Vetle Sjåstad Christiansen, som selv testet positivt torsdag etter en rekke negative tester de foregående dagene, tror ikke smitten skriver seg fra avslutningsfesten. Gjennom hele sesongen har skiskytterne vært testet kontinuerlig, men fra verdenscuprennene i Kontiolahti til Otepää og Holmenkollen testet det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) bare de som skulle inn i «boblen». De som allerede var med på verdenscupen – inkludert de mange støtteapparatene – ble ikke PCR-testet.

– Det kan godt hende det har vært mye smitte i «skiskytterboblen» fra Kontiolahti. Det var en del positive der uten symptomer. I Otepää ble det ikke gjennomført noen testing og det samme skjedde i Holmenkollen, sier Vetle Sjåstad Christiansen til VG.

29-åringen skulle få sin tredje vaksinedose nå på tirsdag. Den må han nå vente med å ta etter å ha avlagt positiv test.

– Mannefall

– Alle de positive prøvene viser at de tøffe valgene vi har tatt de siste to årene har vært verdt det. Når vi først slapp opp så gikk det gærent for alle. Jeg har inntrykket av at halve det franske og tyske laget har testet positivt, så det er jo virkelig mannefall, sier Sjåstad Christiansen.

BEGGE BLE SMITTET: Tiril Eckhoff hilser på Kong Harald etter at hun vant jaktstarten på lørdag.

Landslagssjef Per-Arne Botnan har også fått med seg at flere nasjoner, inkludert Tyskland og Frankrike, sliter med smitte etter sesongavslutningen.

– Når så mange tilfeller ble bekreftet smittet på mandag og tirsdag, så skyldes det neppe bare festlighetene. IBU sa de ville gjennomføre mindre testing mot slutten av sesongen og da kan smitten ha kommet inn i «boblen». Vi har opprettholdt samme smitteregime både i Kontiolahti, Otepää og Holmenkollen, sier Botnan til VG.

Av de 17 norske utøverne som var i aksjon i Holmenkollen er det bare fem som ikke har testet positivt: Sivert Bakken, Tarjei Bø, Aleksander Fjeld Andersen, Karoline Erdal og Emilie Kalkenberg.

Kong Harald, som var til stede under verdenscupløpene i Holmenkollen både lørdag og søndag, fikk tirsdag påvist coronasmitte. Tradisjonen tro hilste kongen på alle vinnerne av konkurransene.

Denise Herrmann og Franziska Preuss er blant de tyske stjernene som er smittet. De to måtte stå over da Ruhpolding skulle hylle sine skiskyttere torsdag kveld.