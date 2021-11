BEST IGJEN: Sturla Holm Lægreid titter bort på resultattavlen etter målgang på dagens 20-kilometer.

Norsk storeslem i Östersund - Holm Lægreid til topps

Sturla Holm Lægreid (24) ga Johannes Thingnes Bø kamp til døren i verdenscupsammendraget sist sesong. I dag innledet han verdenscupen med en overbevisende seier etter 20 treff på normalen.

Av Jostein Magnussen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette var 24-åringens åttende verdenscupseier i hans 31. løp. Statistikken på normaldistansen er smått utrolig:

Fire 20-kilometere, tre seirer og en 2. plass. Tre ganger har han skutt 20 treff på normalen.

– Det er enormt det han gjennomfører, fastslår NRK-ekspert Ola Lunde.

– Jeg liker å si et skiskyting er som poker. Du må spille med de kortene du har i hånden. I dag har jeg gode skytekort selv om det ikke går fort i sporet, sier Holm Lægreid til NRK.

– Jeg er ikke i min beste form, men jeg vet at jeg blir bedre jo nærmere jeg kommer januar og februar. Jeg hadde ikke vunnet hvis Tarjei eller Johannes hadde truffet på 20 skudd i dag, så jeg er ikke uslåelig.

Ny bestenotering

Nærmest kom Tarjei Bø, som hadde to bom. Han gikk fortere enn lillebror Johannes, men var 59 sekunder bak Holm Lægreid i mål.

Thingnes Bø var usikker på formen etter at en forkjølelse ødela en hel treningsuke, men han kom til hektene ganske raskt på 20-kilometeren i Östersund. Etter en bom på hver av de to første skytingene, var han feilfri på de to siste. Det holdt til en 5. plass.

Simon Desthieux dyttet Thingnes Bø ned fra pallen. Franskmannen hadde, i likhet med Thingnes Bø, 18 treff. Også Scott Gow snek seg inn foran Thingnes Bø.

– Jeg gjør et bra løp egentlig. Det er litt 90 prosent utførelse på liggende som gjør at jeg bommer, og det er litt synd. Jeg fikk ut det jeg var god for i dag, sier Thingnes Bø til NRK.

I sitt tredje verdenscuprenn presterte Sivert Bakken å skyte 20 treff da han gikk inn til en 6. plass. Hans beste plassering var en 24. plass på en sprint inntil han i dag var en av tre som traff på rubbel og bit.

Eduard Latypov gikk inn til en 7. plass. Han gikk feil inn mot mål og tapte noen sekunder.