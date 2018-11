NÅ SOM EKSPERT: Ole Einar Bjørndalen hadde sin første dag på jobb som ekspert for TV 2 under sesongåpningen for skiskytterne på Sjusjøen. Foto: Jostein Magnussen

Thingnes Bø vil søke råd hos TV 2-ekspert Bjørndalen

Johannes Thingnes Bø (25) gleder seg over at Ole Einar Bjørndalen (44) nå blir ekspert hos TV 2. Selv vil han ikke nøle med å be om råd fra skiskytterkongen når de to møtes på jobb i verdenscupen.

– Ole er jo en slags mentor for oss allerede, og hans meninger blir jo vesentlig. Bjørndalen er dyktig, og det er kjekt for oss å få inn den som kan dette best av alle, fastslår Thingnes Bø.

25-åringen ønsker å dra nytte av Bjørndalens kompetanse i tillegg til teamet han selv har rundt seg på landslaget.

– Han kjenner oss godt fra før, kan «gamet» og går rett på sak. Når jeg treffer han vil jeg jo spørre om hans råd og vurderinger. Det er ikke alltid du har alle fakta rett etter et løp før du får sett TV-reprisene, da kan han gi noen forklaringer som jeg kan ta med meg. Det er ikke fordi han forteller hva som bør gjøres men mer at han stiller spørsmålene som får meg til å tenke hva jeg burde gjort annerledes.

Johannes Thingnes Bø tror også NRK blir tvunget til å levere et bedre produkt nå som Bjørndalen dukker opp i en konkurrerende kanal. Det fører til økt oppmerksomhet rundt skiskyting og konkurranse om å lage de beste sakene.

Selv konkurrerer han med sin bror i løypen:

– Ole har detaljert kunnskap om det vi driver på med, så den største utfordringen hans blir sikkert å gjøre det forståelig og folkelig nok fordi den praten vi har er mer detaljert enn det mannen i gata forstår. Han må nok dele tankene sine på tre så blir det nok helt perfekt, tror Tarjei Bø.

– Er det rart å møte en fersk lagkamerat i en TV-rolle hvor han skal bedømme deres prestasjoner?

– Vi er livredde nå. Han har jo masse hemmeligheter på oss, så vi må smiske mest mulig med han nå så han ikke skal avsløre for masse, ler Tarjei Bø. - Nei, det er artig å se han i miljøet igjen. Det ser ut som han trives.

Ole Einar Bjørndalen sier til VG at han ønsker å bidra til at skiskyttersporten får mer oppmerksomhet. Det er et mål sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2 ikke har noe i mot.

– Jeg tenker at vi lever av at idrettsbildet i seg selv er engasjerende og mangfoldig. Jeg tror den største tabben vi kan gjøre er å være «enøyd» på egne rettigheter. Hvis vi bare snakket om disse ville folk si at vi blir uvesentlig, og det kan du som nyhetsformidler ikke tillate deg. Derfor er hans ambisjon om å skape mer oppmerksomhet en ambisjon også vi har.

– Dere har vel planer om å bruke Bjørndalen til mer enn skiskyting?

– Vi begynner med det han kan best og har lyst til å jobbe med. Han ønsker å være en del av det miljøet som han kan og kjenner så utrolig godt, så må de andre planene komme på plass og materialisere seg hvis vi skal få til en god utnytting og ikke «bare» en skiskytterekspert i Bjørndalen. Han har uten tvil et stort potensial å bruke opp mot andre idretter som vi ikke har rettighetene til, men som vi dekker, sier Jansen Hagen.

