HADDE LITT Å PRATE OM: Johannes Thingnes Bø (t.h.) tok en prat med TV 2-ekspert Ole Einar Bjørdalen etter å ha gått inn til 7. plass i verdenscupstarten. Foto: Jostein Magnussen

Bø-brødrene skjøt seg bort i verdenscupåpningen: – Det er for dårlig

SKISKYTING 2018-12-06T10:47:02Z

POKLJUKA/OSLO (VG) Johannes Thingnes Bø (25) fikk ingen drømmestart på sesongen. Tre bom på de første tre skytingene ødela løpet for ham. Samtidig viste hans nemesis, Martin Fourcade (30), muskler.

Publisert: 06.12.18 11:47 Oppdatert: 06.12.18 12:55

For Thingnes Bø begynte det bra, med fullt hus på første skyting og gode tider i sporet. Men så gikk det galt, og det ble én bom på andre og to nye på tredje skyting.

Da var løpet i praksis over for ham, til tross for fullt hus på siste skyting. Thingnes Bø gikk imidlertid styggfort på langrenn, og tre tilleggsminutter til tross, Thingnes Bø ble Norges beste med en 7. plass.

– Dette er terningkast 2 og langt fra godkjent. Det er for dårlig, rett og slett. Ambisjonene er langt høyere, slår Thingnes Bø fast overfor VG.

Et steinkast unna står Martin Fourcade øverst på pallen og mottar blomster.

– Det er solid. Han leverer fra dag én og starter som i fjor. Det er ingen bombe, det ville ha vært en skrell om han ikke hadde vært i toppen, sier Thingnes Bø.

Etter tre bom endte storebror Tarjei på en beskjeden 35. plass.

– Det var en litt tung dag i løypa, men det er jo skytingen som ødelegger. Dette var elendig, oppsummerer Tarjei Bø, som kommer rett fra seier på Sjusjøen .

Det ble dermed ikke noen drømmestart på sesongen for noen av Bø-brødrene.

Ny Fourcade-seier

Det var i stedet en annen Johannes som markerte seg. Tyske Johannes Kühn skjøt feilfritt og var lynrask i sporet, og sikret en noe overraskende pallplass, men han måtte se seg slått av suverene Martin Fourcade, som gikk inn til sin 71. verdenscupseier.

Franskmannen plaffet ned 20 av 20 blinker, kontrollert som bare det, og gikk inn til seier 4.1 sekunder foran Kühn i Pokljuka. Det var noen nervøse franskmenn som fulgte med på Fourcade da det så ut som han skulle sprekke på slutten, men han sikret seieren, og var godt over minuttet foran Thingnes Bø. Tredjeplassen gikk til hjemmehåpet Jakov Fak.

– Jeg er glad for seieren og for å ta den gule ledertrøya. Men det betyr ingenting. Han som tok den gule trøya under åpningen i fjor (Thingnes Bø) vant den ikke til slutt, sier Fourcade til VG.

Det var likevel flere nordmenn som imponerte. Vetle Sjåstad Christiansen var Norges førstemann ut i verdenscupåpningen, og var Norges beste på standplass. Han traff på 20 av 20 skudd, men gikk ikke fort nok i sporet til å kjempe om en pallplassering. Han ble til slutt nummer 11.

– Det ble veldig løst i sporet, så jeg er glad jeg startet tidlig, sier Christiansen til VG.

Lars Helge Birkeland startet med tre fulle hus, men pådro seg et kostbart tilleggsminutt på siste skyting. Den ene bommen var nok det som skilte ham fra en pallplass, og det endte med 10. plass for Birkeland.

Erlend Bjøntegaard var aldri med å kjempe om noen topplassering han heller, etter fire bom på standplass, og måtte ta til takke med en 38. plass. Verdenscupdebutant Sindre Pettersen traff på 17 av 20 skudd og endte som nummer 44.

Henrik L’Abée-Lund ble nummer 60.

Topp 10:

1. Martin Fourcade, Frankrike 47.09,2 (0),

2. Johannes Kühn, Tyskland 0.04,2 min. bak (0)

3. Simon Eder, Østerrike 0.19,7 (0)

4. Jakov Fak, Slovenia 0.34,4 (1)

5. Simon Schempp, Tyskland 0.48,6 (1)

6. Sergej Semenov, Ukraina 0.45,0 (0),

7. Johannes Thingnes Bø 1.11,9 (3)

8. Antonin Guigonnat, Frankrike 1.13,5 (1)

9. Sebastian Samuelsson, Sverige 1.18,5 (2)

10. Lars Helge Birkeland 1.22,0 (1)