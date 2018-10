FORHÅNDSUTTATT: Vetle Sjåstad Christiansen, her fra en trening i Holmenkollen, har sikret seg friplass når verdenscupen innledes. Foto: Jostein Magnussen

Norge får ekstraplass i skiskytterstarten – håper «nye» får sjansen

Norge får en ekstra plass i verdenscuppremieren i Pokljuka. Dermed får de nest beste norske skiskytterne en sjelden sjanse til å vise seg frem.

Publisert: 18.10.18 17:36

Årsaken er at Vetle Sjåstad Christiansen vant den nest gjeveste cupen sammenlagt sist sesong, IBU-cupen. Dermed er 26-åringen tildelt en friplass når verdenscupsesongen innledes i Slovenia 2. desember. Norge får stille med hele syv skiskyttere.

Ifølge landslagssjef i Norges Skiskytterforbund, Per-Arne Botnan, betyr det at det minst én skiskytter som ikke er på elitelandslaget får prøve seg i verdenscupåpningen.

– I utgangspunktet er det de seks løperne på elitelandslaget som skal gå første verdenscuprenn, men uttaket må vurderes opp mot resultatene i den norske sesongåpningen på Sjusjøen. Siden Vetle har friplass får jo minst én av de som ikke er på elitelandslaget vist seg frem, sier Botnan til VG.

Tidligere landslagstrener og nåværende trener for privatlaget Team Mesterbakeren, Knut Tore Berland (53), har tidligere gått ut i VG og krevd en slutt på at skiskytterforbundet freder sine egne løpere i verdenscupåpningen hver vinter. I sommer kalte han forbundets uttak en «idiotregel».

Før denne sesongen valgte skiskytterforbundet å endre uttakskriteriene .

– Vi ble oppriktig glad da forbundet gjorde sine endringer. Vårt mål og drøm er selvsagt å få med et par av våre utøvere, men det er nok flere som har samme målsetning, sier Knut Tore Berland.

– Luksusproblem

Han mener Norge trolig er den eneste nasjonen som har så mange gode skiskyttere å ta av og kaller det et luksusproblem.

– Skal jeg være ærlig så vil det være det samme hvem som får en sjanse bare det er kommer noen nye ansikter. Jeg vil heie uansett om det er noen fra rekruttlandslaget eller vårt team som får sjansen. Det er et rekrutteringstiltak som vil være bra for sporten, fastslår Berland, som har dette utgangspunktet før verdenscuppremieren:

– Det normale er at det er elitelandslaget som reiser. Men hvis noen av disse løperne ikke er i sin aller beste form eller at andre skiskyttere har fått et veldig stort løft siden forrige sesong, så bør de få en sjanse.

Johannes Thingnes Bø og de fem andre løperne på elitelandslaget er nå på treningsleir i Oberhof hvor barmarkstreningen kombineres med skiøkter i skitunnel.

I tillegg er det en del nytt utstyr som skal testes under oppholdet i Tyskland.

