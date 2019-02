Johannes Thingnes Bø mot seier nummer 12 i vinter

Johannes Thingnes Bø (25) bare fosser videre. Torsdag kveld er han på vei mot sin 12. seier denne vinteren. Martin Fourcades rekord på 14 er i fare.

Vetle Sjåstad Christiansen gikk også et kjempeløp og ligger i øyeblikket på 2. plass - men det kan komme noen bakfra. Lars Helge Birkeland ligger på 4. plass - noe som i så tilfelle er tangering av karrierebeste.

20 treff rett ned i kulden i Canmore gjør at trolig ingen kan hamle opp med Thingnes Bø denne gang heller. Han var to minutter og ti sekunder foran Sjåstad Christiansen.

– For et løp av Johannes, kommenterte NRKs Ola Lunde etter målpassering på normaldistansen.

På grunn av kulden er distansen kuttet ned fra 20 til 15 kilometer, og i stedet for ett tilleggsminutt, er det 45 sekunder.

– Dette må være et av de beste løpene noen gang når vi ser på differansene, fastslo NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

– Han er så utrolig god, la Ola Lunde til.

Verdenscupen har to individuelle øvelser i Canmore denne uken og deretter sprint og jaktstart i Salt Lake City neste uke.

Om Johannes Thingnes Bø får full pott, har han altså muligheten til å slå Fourcades rekord allerede før VM i Östersund. Det starter den 7. mars. Etter VM er det verdenscup i Holmenkollen.

Etter at han vant to av de tre rennene i Anterselva sto han altså med 11 seirer før han dro over «dammen» til to løpshelgene der.

Fourcade - som ikke har tatt turen til Canada og USA - satte sin rekord med 14 seirer i sesongen 2016/17. Ole Einar Bjørndalen hadde 12 seirer som sitt beste i karrieren.