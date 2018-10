RULLENDE TRENINGSSENTER: Her er Ole Einar Bjørndalens mobile treningsstudio fotografert i Holmenkollen. Foto: Anton Granhus

Skiskytterforbundet har ikke råd til å kjøpe Bjørndalen-traileren

SKISKYTING 2018-10-17

Ole Einar Bjørndalens supertrailer glipper for Norges Skiskytterforbund. – Vi har rett og slett ikke råd til den, innrømmer idrettssjef Odd-Bjørn Hjelmeset.

Publisert: 17.10.18

44-åringen fikk bygget sitt rullende treningsstudio for to år siden. Den gjorde det enklere for skiskytteren å holde seg i toppen på tampen av karrieren og trene smartere under de mange høydeoppholdene.

Flere skiskyttere har tatt til orde for at forbundet burde sikre seg den spesialbygde traileren slik at den ikke havner i hendene på konkurrentene nå som både Bjørndalen og kona Darja Domratsjeva har lagt opp.

Idrettssjef Odd-Bjørn Hjelmeset i Norges Skiskytterforbund bekrefter overfor VG at de har forsøkt å få i stand en avtale for å få hånd om traileren, en trailer som inneholder en stor skøytemølle, styrketreningsrom, kjøkken, sengeplasser til seks personer og dusj.

– Vi har rett og slett ikke råd til den. Ole Einar har vært raus nok, men vi har ikke klart å skaffe nye midler for å kjøpe den. Vi har prøvd en stund å få det til med nye partnere, sier Odd-Bjørn Hjelmeset til VG.

Han vil ikke si noe om hvor mye penger det er snakk om.

– Ole Einar og hans partnere har brukt mye penger på traileren og vil selvsagt ha tilbake pengene sine. Det er helt «fair», sier idrettssjefen.

– Synd

Han synes det er «synd» at de ikke fikk til en handel.

– Bjørndalen hadde naturlig nok et veldig toppidrettsfokus når det kom til bruken av traileren. Jeg så jo at vi kunne brukt denne til en masse ting – i tillegg til å trene smartere. Derfor er det synd vi ikke fikk det til. Hvis det er noen som vil hjelpe oss, så er vi klar, sier Hjelmeset.

Også Olympiatoppen er blitt tilbudt traileren, ifølge Ole Einar Bjørndalen .

– De fikk også tilbud om å kjøpe den. Nå som begge har sagt nei får vi gå ut i markedet å prøve å selge den. Alternativet er å selge den «stykkevis og delt», sier Bjørndalen.

Skøytemølla i treningstraileren er alene verdt over en million kroner.

Kristen Klekken i Global Trucks sier de fikk et bud for noen dager siden, men det ble vurdert som for dårlig.

– Vi har bevisst valgt å ikke legge den ut for salg, men skjer det ikke noe innen en uke kommer vi til å gjøre det. Vi har litt følelser for den bilen Ole Einar og jeg, og derfor har vi ønsket å selge den som den er – et sjeldent produkt for dem som har bruk for den. Derfor hadde det vært gøy om den kunne brukes slik Ole Einar har benyttet den, sier Kristen Klekken.

– Traileren har vært fantastisk for meg. Inn mot mesterskap, under høydetrening og i forbindelse med skader så er dette genialt, fastslår Ole Einar Bjørndalen.