VURDERER FREMTIDEN: Tiril Eckhoff under et mediemøte på Fornebu i fjor.

Eckhoff om fremtiden i NRK-intervju: − Jeg er veldig usikker

Tiril Eckhoff (32) forteller i et intervju med NRK at hun vurderer å legge opp.

– Jeg er veldig usikker. Jeg er litt i tenkeboksen, siden jeg har slitt såpass mye med helsa. Jeg grubler fortsatt litt på hva jeg skal gjøre, om jeg orker å ta en sesong til, eller om jeg skal «call it a day», sier hun til NRK.

I november sendte Norges Skiskytterforbund ut en pressemelding der de skrev at «Eckhoff har ikke hatt det helt bra», og at hun var ute på ubestemt tid.

Det er bare to år siden Eckhoff ble VM-dronning med hele seks medaljer i Pokljuka. I dag starter VM i skiskyting i Oberhof, uten at den tidligere eneren er på startstreken.

32-åringen forteller at hun har hatt søvnproblemer, og at det har vært det verste.

– Det startet med Covid, så utviklet jeg litt av hvert av søvnproblematikk og diverse. Jeg har fått god helsehjelp og blitt godt fulgt opp, men har funnet ut at det ikke er noe å gå skirenn på, sier hun.

Info Dette er skiskytteren Tiril Eckhoff: * Navn: Tiril Kampenhaug Eckhoff * Alder: 32 år (født 21. mai 1990) * Klubb: Fossum * OL-medaljer: 2 gull, 3 sølv, 3 bronse * VM-medaljer: 10 gull, 2 sølv, 3 bronse * Verdenscupen: 29 enkeltseirer og én sammenlagttittel (2020/21) (Kilde: NTB) Vis mer

Bærum-jenta forteller at det går bra nå, men at hun fremdeles får oppfølging av lege og at hun tar en dag av gangen.

Eckhoff har åtte OL-medaljer og 15 VM-medaljer.

Landslagssjef Per-Arne Botnan i skiskytterforbundet har overfor VG garantert Eckhoff en plass på landslaget hvis hun ønsker det neste sesong.

– Skulle det bli slik at hun ikke får gå noen renn i vinter så vil hun likevel få en plass på vårt elitelag basert på hennes resultater fra fjorårssesongen. Tiril skal ikke miste plassen sin på landslaget, sier Botnan.