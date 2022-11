STORFAVORITT: Johannes Thingnes Bø er blant de største favorittene til å vinne verdenscupen.

Følg verdenscupen i skiskyting for menn 2022/23 DIREKTE

På denne siden kan du følge alle verdenscuprenn i skiskyting for menn i 2022/23.

Quentin Fillon Maillet fra Frankrike vant verdenscupen for menn i 2021/22-sesongen. Sturla Holm Lægreid var beste norske på 2. plass. Johannes Thingnes Bø sto over flere verdenscuprenn mot slutten av sesongen for å være sammen med kona Hedda og sønnen Gustav i deres nye hus på Kongsvinger, og endte på en 13. plass-sammenlagt.

Nå vil han tilbake på toppen av pallen.

– Nå håper jeg å være der (i teten) når sesongen starter og bare kjøre på videre. Jeg har lyst til å vinne verdenscupen sammenlagt, det er det store målet for sesongen, sier Thingnes Bø til NTB.

Sesongens første verdenscuprenn er 15 km i finske Kontiolahti onsdag 30. november. På VGs samleside for skiskyting kan du lese mer om årets sesong. Kvinnenes verdenscup følger du direkte her.

Hvem er favoritt i verdenscupen i skiskyting 2022/23?

Johannes Thingnes Bø er den store favoritten til å vinne verdenscupen i skiskyting denne sesongen i følge oddsen. Han vil bli utfordret fra både egne landsmenn, franskmenn og svensker. Dette er favorittlisten:

Johannes Thingnes Bø (NOR) Quentin Fillon Maillet (FRA) Sturla Holm Lægreid (NOR) Sebastian Samuelsson (SVE) Emilien Jacquelin (FRA)

Hvilken TV-kanal viser skiskyting?

I 2022/23-sesongen vises skiskyting på en ny TV-kanal. Frem til i år har NRK hatt alle renn. Nå skal de dele rettighetene med TV 2 frem til 2030.

Den nasjonale åpningen på Sjusjøen ble sendt på NRK og NRK TV

Verdenscupåpningen i Kontiolahti sendes på TV 2 og TV 2 Play

Verdenscupen er tilbake på NRK fra Hochfilzen 8. desember.

Se hele terminlisten under.

Terminliste for verdenscupen i skiskyting 2022/23

29. nov – 4. des: Kontiolahti, Finland (TV 2)

8. – 11. desember: Hochfilzen, Østerrike (NRK)

15. – 18. desember: Le Grand Bornand, Frankrike (TV 2)

5. – 8. januar: Pokljuka, Slovenia (NRK)

11. – 15. januar: Ruhpolding, Tyskland (TV 2)

19. – 22. januar: Anterselva, Italia (NRK)

VM i Skiskyting 8. – 19. februar (Oberhof, Tyskland)

2. – 5. mars: Nove Mesto, Tsjekkia (TV 2)

9. – 12. mars: Östersund, Sverige (NRK)

16. – 19. mars: Oslo, Norge (TV 2)