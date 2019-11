UTSLITT: Synnøve Solemdal fikk det tøft i sporet under søndagens fellesstart på Sjusjøen. Foto: Jostein Magnussen

Flyttet for å få bedre oppfølgning – nå kan Solemdal bli vraket

Det er over 700 dager siden skiskytter Synnøve Solemdal (30) sist var på pallen i et verdenscuprenn. Det tar hun konsekvensen av.

Mandag gikk flyttelasset fra Lillehammer til Oslo. Synnøve Solemdal har valgt å flytte og innrømmer at hun var kommet til et stadium i karrieren hvor hun måtte ta grep.

– Dette gjør jeg for å få bedre oppfølgning av landslagstrenerne. Patrick (Oberegger) og Sverre (Waaler Kaas) holder begge til i Oslo, og i tillegg kan jeg benytte meg av tilbudet til Olympiatoppen, sier Solemdal til VG.

30-åringen vurderte å flytte allerede i fjor.

– Men da kom trenerne inn så sent og vi visste ikke hvor de skulle ha sin base.

Nå er handelen gjort. Solemdal har kjøpt seg leilighet på Røa.

– Patrick har nye tanker. Han kommer fra et annet miljø som har fått til veldig mye. Det er veldig spennende. Det er en grense for hvor spennende det er å gå på ski og skyte for seg selv som jeg har gjort i så mange år på Lillehammer, sier Synnøve Solemdal og innrømmer at hun håper å ta nye steg som skiskytter.

Under sesongåpningen på Sjusjøen i helgen ble det en 23. plass på fellesstarten og en skuffende 38. plass på sprinten.

– Har troen

– Det ble knalltøft, men dette er god trening. Jeg vet at jeg ikke har lagt opp til noen formtopp her og da kan det røyne på. Dette var den fjerde hardøkten min på ski. Det er ikke noen unnskyldning når vi kommer til Östersund for da har jeg lagt bak meg flere tøffe økter. Jeg har troen enda, og ligger bedre an enn i fjor, sa Solemdal etter søndagens fellesstart.

Men da forbundet offentliggjorde sitt laguttak til verdenscupstarten i Östersund på mandag, var Solemdal foreløpig vraket. Nå konkurrerer hun med en annen løper på elitelandslaget, Thekla Brun-Lie, om den siste plassen i troppen. Den duellen avgjøres på sprinten under IBU-cup på Sjusjøen 28. november.

PS! Sist Solemdal var på pallen i et individuelt verdenscuprenn var nettopp i Östersund. 29. november 2017 tok hun en 2. plass på normaldistansen.

