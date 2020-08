KONKURRENTER: Ingrid Landmark Tandrevold ser fram til å slåss mot Stina Nilsson (t.h.) til vinteren. Foto: Terje Bringedal og NTB Scanpix

– Vi vil ikke at Stina Nilsson skal komme og slå oss

KVITÅVATN (VG) Ingrid Landmark Tandrevold (23) mener at Stina Nilsson (27) har mange av kvalitetene som trengs for å bli en god skiskytter.

Samtidig ville det overraske den norske skiskytterstjernen om svenske skiløperen skulle holde seg jevnt i toppen allerede den første vinteren.

– Det spekuleres mye i hvordan Stina Nilsson kommer til å gjøre det. Uansett er det et kompliment at hun velger å gå over til skiskyting. Det må bety at hun synes vi driver med en kul idrett, sier Tandrevold når VG treffer henne ikke så langt fra Gaustatoppen.

– Hvilke forutsetninger har hun for å hevde seg?

– Som sprinter i langrenn har hun både fysiske og mentale forutsetninger for å drive med skiskyting. Det er ganske korte runder mellom skytingene, og det er start og stopp. Samtidig som du må holde hodet kaldt i pressede situasjoner. Det må de jo også i sprintlangrenn. Derfor tror jeg hun har mye av de kvalitetene som en må ha som skiskytter.

Når VG spør Ingrid Landmark Tandrevold om hun tror Stina Nilsson vil hevde seg allerede i sin første sesong som skiskytter, svarer hun:

– Ja, det vil jeg, men jeg vil bli imponert om hun tar steget opp og holder seg der hele sesongen. Denise Herrmann byttet jo også fra langrenn til skiskyting, og det tok noen sesonger og mye hardt arbeid for å stabilisere seg på høyt nivå.

– Vi vil ikke at Stina Nilsson skal komme og slå oss, smiler Tandrevold.

VM-GULL: Ingrid Landmark Tandrevold (nummer to fra høyre) var sist vinter med på stafettseieren i VM. De andre på laget var fra venstre Marte Olsbu Røiseland, Tiril Kampenhaug Eckhoff og Synnøve Solemdal. Foto: Berit Roald

Det var i slutten av mars det ble kjent at den svenske langrennsstjernen har bestemt seg for å bytte til skiskyting. I intervjuer har hun forklart at hun synes det «ser himla kul ut» og at hun «hele tiden» har visst at hun kom til å prøve skiskyting. Planen var opprinnelig å gå langrenn til OL i 2022 og bytte etter det. Men da en skade ødela sist sesong, kom hun på andre tanker.

Ingrid Landmark Tandrevold er, som de fleste andre, veldig usikker på hvordan kommende sesong kommer til å bli.

– Da Holmenkollen ble avlyst, var jeg deppa, for jeg følte at jeg var i mitt livs form. Men i ettertid, når vi har sett hvordan det har utviklet seg med blant annet avlyst sommer-OL, så var jo dette som en dråpe i havet. Samtidig har jeg fått ro til å gjøre forberedelsene til neste vinter.

– Hva skal til for at det skal være en vellykket vinter for deg?

– At jeg tar min første verdenscupseier. Jeg følte at jeg var nærme i fjor, men det gikk ikke helt inn. Når jeg er god, så er jeg med - men jeg har variert veldig. Målet er å gå gode nok sprinter til å være «der oppe» til jaktstartene.

Tandrevold avslører at hun er særlig opptatt av skiteknikken foran sesong - og at hun har skiftet våpen:

– Mekanismen er den samme, men skjeftet er nytt. Jeg har hatt det gamle siden jeg var 17 år, og jeg har forandret meg siden den gang. Nå har jeg fått et skjefte som er skreddersydd for meg. Forhåpentligvis er det enda bedre balansert enn det gamle. Men i skiskyting handler mye om selvtillit, og stående skyting har jo helt klart vært min akilleshæl.

