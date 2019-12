Pallen glapp for Tandrevold: – Et superløp!

Ingrid Landmark Tandrevold (23) gjorde et overraskende knalløp på 15 kilometeren, og så ut til å ta en pallplass, men den røk på slutten.

Oppdatert nå nettopp

Tandrevold tok et overraskende VM-sølv på samme arena på sprint i mars. Torsdag fant 23-åringen tilbake til god-følelsen, og tok en kraftig revansj fra 25. plassen for noen dager siden.

Da hun kom inn på siste skyting hadde hun truffet på samtlige skudd. I vinden i Östersund brukte hun lang tid, men kom seg unna med kun én bom.

– Jeg hadde tøffe forhold, sto og kjempet. Klok av skade skal jeg fokusere på de 19 jeg traff - ikke den ene jeg bommet, sier Ingrid Landemark Tandrevold til NRK.

– Det er mesterlig gjort, hun leverer et superløp, kommenterte NRK-ekspert Ola Lunde.

Hun var henholdsvis 17,7 og 7,5 sekunder bak den franske duoen Justien Braisaz og Julia Simon, og mot slutten kom ukrainske Juliya Dzyma inn med 20 treff, og snek seg inn mellom de to franske kvinnene, og skjøv Tandrevold ned på 4. plass.

– Jeg ser jeg har tapt tiden i skytetid, og jeg føler ikke jeg kunne gjort noe der. Jeg er uansett veldig fornøyd og stolt av meg selv. Jeg kjempet på hvert eneste skudd og meter jeg gikk. Dette har aldri vært min favorittdistanse, men jeg følte jeg mestret den i dag, oppsummerer Tandrevold til NRK.

les også Fourcade tilbake på toppen – knuste Bø-brødrene: - Noe av det største jeg gjort

– Det er gøy at Ingrid gjør det bra, vi får glede oss over at noen skyter bra i familien. Da blir det iallefall en på rommet i godt humør, spøkte Tiril Eckhoff til NRK.

Skjøt seg bort

For både hun og Marte Olsbu Røiseland noterte seg for fem bom, og samme antall tilleggsminutter. Olsbu Røiseland ble nummer 19, mens Eckhoff ligger an til 29. plass.

– Det var ikke så veldig gøy å gå uti der, det ble litt mye bom, og jeg føler jeg underpresterer, sier Eckhoff til NRK.

Det er uansett en opptur fra sprinten, hvor hun ble nummer 40, for Olsbu Røiseland ble det et langt steg tilbake fra hennes 2. plass.

– Det var for dårlig skyting, i sporet føles det bra, men fem tilleggsminutter blir mye. Det var for dårlig, erkjenner hun til NRK.

Karoline Knotten sikret seg verdenscup-poeng med sin 24. plass.

Publisert: 05.12.19 kl. 17:21 Oppdatert: 05.12.19 kl. 18:03

Mer om