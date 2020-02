Fikk trøst av gulljentene: – Kunne like gjerne vært oss

ANTERSELVA (VG) Midt i gullfeiringen gikk de norske skiskytterkvinnene i tur og orden bort for å trøste en sønderknust Hanna Öberg.

Tiril Eckhoff var først borte hos svensken i målområdet. Hun ga Öberg en god klem, noen trøstens ord og fikk 24-åringen på beina igjen.

– Jeg fikk vondt av henne, og det kunne like gjerne ha vært meg. Det var ren medfølelse å gå bort til henne der hun satt helt uten laget sitt, sier Eckhoff til VG.

I likhet med Eckhoff måtte Öberg ut i strafferunde etter siste skyting. Da skjøt hun for et stafettgull mot Marte Olsbu Røiseland. Det endte med ingenting.

– Jeg synes synd på Hanna, ikke bare etter dagens løp, men at det har vært stang ut hele mesterskapet, sier Marte Olsbu Røiseland.

– Hun har hatt veldig mange 4.-plasser og det er en følelse jeg kjenner godt til. Jeg hadde det slik i fjor, selv om det gikk bra på stafettene. I VM er det medaljene man kjemper om.

Olsbu Røiseland tror hun og Öberg tenkte likt før den siste skytingen da gullet skulle avgjøres.

– Vi visste at Denise (Herrmann) var rett bak, og for Norge og Sverige var det gull eller ingenting. Jeg satset og det gikk inn, jeg tror Hanna satset uten hell. Det kunne like godt ha skjedd oss. Öberg skal ha for at hun turte å prøve. Av og til går det ikke, men det er en del av «gamet».

Kald fisk

En del av «gamet» er at Norge akkurat nå har verdens beste skiskytter på en ankeretappe. Hun viste seg som en kald fisk og avgjorde foran Tyskland og Ukraina uten å bruke et eneste ekstraskudd.

Synnøve Solemdal trengte bare ett ekstraskudd, men slet litt i sporet. Da Ingrid Landmark Tandrevold sendte ut Tiril Eckhoff var det 1.11 opp til teten. Den fikk Eckhoff redusert til 42 sekunder etter en utrolig sluttspurt.

– I dag er jeg spesielt stolt over laget og min egen prestasjon. I dag betydde ikke de medaljene jeg har tatt på forhånd noe som helst, fordi det var dette gullet vi skulle forsvare, sier Olsbu Røiseland.

Nå har hun fire gull og to bronser i dette mesterskapet og får nok en gullsjanse i morgen på fellesstarten.

Publisert: 22.02.20 kl. 15:22

