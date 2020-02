GRATTIS: Martin Fourcade og Johannes Thingnes Bø i målområdet etter stafetten. Foto: Jostein Magnussen

Thingnes Bø skuffet over stafett-sølv: – Vi var under pari

ANTERSELVA/OSLO (VG) Johannes Thingnes Bø utnyttet tysk standplass-slurv og distanserte Benedikt Doll i langrennssporet. Dermed ble det norsk VM-sølv på stafetten. Men stryningen var ikke fornøyd.

– Vi var under pari. Selv om jeg går en god etappe bruker jeg tre ekstraskudd. Det er under nivået jeg vil ligge på, og det tror jeg de andre også kjenner på. Jeg tror vi skal si oss fornøyde med sølv sånn vi presterer i dag, sier Thingnes Bø til NRK etter VM-stafetten.

Benedikt Doll kjempet om gullet mot Frankrike, men måtte begi seg ut på en strafferunde på den aller siste skytingen på lørdagens stafett. Norges ankermann, Johannes Thingnes Bø utnyttet det til det fulle.

– Vi var avhengige av strafferunder foran oss, og det fikk vi, sier Thingnes Bø til NRK etter å ha gått inn til sølv.

– Fortjente ikke noe mer

Han måtte benytte seg av ett ekstraskudd på siste skyting, og tok fatt på den siste runden 5,5 sekunder bak Doll. Det tok ikke lang tid før den luken var spist opp, og det tok heller ikke lang tid før Thingnes Bø var forbi tyskeren.

Derfra så han seg aldri tilbake, og sikret VM-sølv for det norske stafettlaget, som besto av Vetle Sjåstad Christiansen, Johannes Dale, Tarjei Bø og nevnte Thingnes Bø.

Ifølge Thingnes Bø var sølvet «bankers». Han sier at han skjønte at han ville ta igjen Doll på den siste runden.

– Jeg hadde god kontroll på ham.

Men Norges ankermann var ikke fornøyd med laginnsatsen i dag. «Stormen fra Stryn» mener hele laget underpresterte.

– Etter forholdene trodde jeg vi kom til å ende på 3. plass da jeg gikk ut. Sølv i dag... vi fortjente ikke noe mer, sier Thingnes Bø.

IKKE FORNØYD: Johannes Thingnes Bø. Foto: Berit Roald

Vetle Sjåstad Christiansen var førstemann ut for Norge, og han var blant de første inn til åpningsrunden på standplass. Men på sin første etappe måtte Sjåstad Christiansen ut i strafferunde, og Norge havnet dermed tidlig på bakskiene.

Johannes Dale måtte på sin side på andre etappe bruke alle ekstraskuddene sine for å unngå strafferunde. Han gikk imidlertid styggfort i sporet og sørget for at tok fatt på den tredje etappen på 3. plass.

Suverene franskmenn

Det franske laget, bestående av Emilien Jacquelin, Martin Fourcade, Simon Desthieux og Quentin Fillon Maillet var helt suverene og tok VM-gullet på herrenes stafett.

Aleksandr Loginov, som gikk ankeretappen for Russland, startet dagen med politirazzia, men avsluttet ettermiddagen med å sikre russisk 4. plass på stafetten.

