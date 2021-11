PÅ VERDENS BESTE LANDSLAG: Vetle Sjåstad Christiansen (t.v.), Tarjei Bø og Sturla Holm Lægreid (t.h.) kjemper alle om en plass på det norske OL-laget. Dette bildet er fra sesongåpningen på Sjusjøen.

Må vrake medaljekandidater til OL

Norge blir nødt til å vrake åpenbare medaljekandidater til OL siden bare fire norske skiskytterherrer får gå de individuelle distansene i Beijing.

Av Jostein Magnussen

Publisert: Nå nettopp

– Det er stor sjanse for at vi ikke kan starte med åpenbare medaljekandidater. Det føles jo urettferdig i et OL når du har flere som er så god mens andre nasjoner ikke er så gode, men slik er reglene. Kampen for våre løpere om en OL-plass blir hard, innrømmer sportssjef i Norges Skiskytterforbund, Per-Arne Botnan, overfor VG.

– Vi kan fort ha to medaljekandidater som blir tilskuere vel vitende om at de kunne hevdet seg.

La oss ta statistikken fra jubelsesongen som ble avsluttet i Östersund 21. mars. Fire norske utøvere vant verdenscuprenn (1., 2. og 3. plasser i parentes):

Sturla Holm Lægreid (7–2–1)

Johannes Thingnes Bø (4–4–6)

Tarjei Bø (3–2–3)

Johannes Dale (1–3–2).

I tillegg hadde Vetle Sjåstad Christiansen fem 4. plasser, mens Erlend Bjøntegaard hadde én 5. plass og en 6. plass. I forrige OL var Bjøntegaard én bom fra gullet på sprinten i Pyeongchang i 2018 med sin 5. plass.

Norge får bare starte med fire løpere under de individuelle øvelsene i OL. Til Kina tar skiskytterlandslaget i tillegg med seg to reserver.

– Hadde mesterskapet vært i et Europa uten corona og restriksjoner på fly så kunne vi nøyd oss med fem utøvere. Nå velger vi å ta med seks løpere.

OL-reservene blir naturlig nok en del av troppen. De skal gjennomføre hardøkter og til enhver tid være forberedt på å starte et renn.

Kan få sin mulighet

– Disse utøverne skal bidra positivt til miljøet og ikke være sur fordi de ikke får lov til å gå. De skal fylle en rolle som reserve og det skal de gjøre på en positiv måte, sier Botnan.

Følger landslagstrenerne samme gull-oppskrift som under VM i Pokljuka, så kan det hende de to reservene får sin OL-sjanse i februar.

– Det handler om å disponere troppen på en best mulig måte slik at vi står igjen med det best tenkelige resultatet til slutt. Trenerne gjorde mange gode vurderinger underveis i VM i vinter. Vi hadde neppe endt opp med gull og sølv på den siste distansen (fellesstart som Sturla Holm Lægreid vant foran Johannes Dale) hvis de i forkant hadde gått de øvelsene som mange mente på forhånd, både singel mix og stafett. Slik må vi nok tenke også i OL.

– Kjedelig

Tarjei Bø fikk gå to av seks distanser allerede i OL i 2010 i Vancouver. Nå skal han kvalifisere seg til sitt fjerde OL.

– Den er kjedelig, sier Bø om medaljekandidater som blir tilskuere i Beijing.

– Jeg har vært på dette landslaget i 12 år og vet at sånn er det - i hvert fall hvert fjerde år. Så er det jo også en lignende kamp om VM-plassene hvor vi ofte bare har fire løpere til start. Det blir en vane og da tenker du ikke så mye over det. Jeg planlegger aldri for å havne i en sånn skvis, men det er jo en grense for alt, sier 33-åringen som har vært til start i 290 verdenscuprenn siden debuten i russiske Khanty-Mansijsk i mars 2009.