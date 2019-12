PÅ PALLEN: Marte Olsbu Røiseland titter bort på resultattavlen etter å ha gått i mål på sprinten. Foto: Jostein Magnussen

Røiseland raskest og ett treff unna seier: – Helt utrolig

ÖSTERSUND/OSLO (VG) Marte Olsbu Røiseland (28) virket å ha ødelagt sprinten med to bom på liggende skyting, men fantastisk langrenn kombinert med prikkfri skyting på stående gjorde at hun kunne juble for pallplass.

Marte Olsbu Røiseland var i mål til tiden 19.57,1, bare 8,6 sekunder bak ledende Dorothea Wierer, og det selv med én bom mer enn italieneren.

Det holdt til 2. plass, noe som også betyr at hun med ett treff til trolig kunne ha jublet for seier i verdenscupåpningen i Östersund.

– Det er helt utrolig, egentlig. Det fungerer i sporet og tydeligvis kan det se ut som jeg har tatt et nytt steg i år. Så er det kjedelig med to bom i dag, men jeg tar med meg at jeg kan hevde meg selv med to bom. Det skal egentlig ikke være mulig, sier Røiseland til VG.

28-åringen var sikker på at løpet var ødelagt da hun fikk to bom allerede på den første skytingen.

– Du tenker at du ikke har noen sjanse, men jeg har lyst til å ta med meg alle løpene jeg kan frem til VM og gjøre det beste ut av det. Hvert løp skal bli en øvelse til VM, så da tenkte jeg det kunne være mye bra å øve på.

Marketa Davidova ender som nummer tre.

Like bra gikk det ikke for de andre norske. Tiril Eckhoff var med i tetkampen etter liggende skyting, men fire bom (!) på stående gjorde at hun var ute av dansen.

– Det gikk rett i dass. To av tre ting var bra, men på stående skyting klarte jeg å stille meg opp på en drittmatte. Jeg bare gled og gled og jeg hadde ikke sjanse til å treffe blinken. Det var så glatt på matten, sier Eckhoff til NRK.

Heller ikke Ingrid Landmark Tandrevold hadde dagen. Hun bommet to ganger og var over minuttet bak Wierer i mål.

– I dag var det et skikkelig middelmådig skirenn, og det er nesten det kjedeligste man kan gå. Det er ikke helt ræva, men det er langt fra bra nok, sier Tandrevold til NRK.

