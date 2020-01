DRO HJEM: Tiril Eckhoff har hatt en eventyrlig sesong og har vunnet halvparten av alle verdenscupløpene. Foto: Jostein Magnussen

Eckhoff har tjent 1,7 mill. kr på to måneder: – Jeg er jo gjerrig

POKLJUKA (VG) Tiril Eckhoff (29) kan le hele veien til banken. På under to måneder har skiskytteren dradd inn 1,7 millioner kroner bare i premiepenger og bonuser.

Det betaler seg å være dyktig. 29-åringen har vunnet seks av 12 verdenscuprenn denne sesongen. I tillegg har en 2. og 5. plass individuelt samt en rekke seirer på stafettene gitt fete utbetalinger fra det internasjonale skiskytterforbundet.

En verdenscupseier betales nå med 15.000 euro. Det er nesten 150.000 kroner, og dem har Eckhoff seks av – til nå.

VG har regnet ut at 29-åringen har gått inn 1,4 millioner kroner i rene premiepenger siden verdenscupstarten i Östersund 1. desember. I tillegg kommer personlige bonuser som trolig ligger rundt 300.000 kroner.

– Det visste jeg ikke, sier Eckhoff når hun blir konfrontert med beløpene.

– Har vært fattig

– Det var da veldig mye. Jeg får kanskje kjøpe meg en ny seng da. Jeg er jo gjerrig og har vært fattig og «you name it». Da setter man ekstra pris på at det lønner seg å være skiskytter.

– Du har ikke tenkt på at det er bra betalt å være en dyktig skiskytter?

– Nei, men jeg ser jo på bankkontoen at det kommer inn en del penger.

På normaldistansen fredag var det ikke så mye å hente for Eckhoff. Det endte med en beskjeden 18. plass. Etter rennet fortalte 29-åringen at hun har hatt lungeproblemer som har satt henne tilbake.

Hun valgte å stå over mix-stafetten på lørdag hvor Norge ble nummer to bak Frankrike.

Før rennet ble det kjent at Eckhoff var på vei hjem til Norge og at hun dropper også søndagens fellesstart. Der ble Marte Olsbu Røiseland beste norske med sin 6. plass. 29-åringen kjempet om seieren, men bommet på to skudd på aller siste skyting.

Dermed vant Hanna Öberg foran Lisa Vittozzi og Anais Bescond.

Eckhoff var sliten før rennene tok til i Pokljuka:

Publisert: 27.01.20 kl. 13:57

