GULLDUO: Johannes Thingnes Bø og Marte Olsbu Røiseland var Norges utvalgte på parstafetten i Oberhof-VM.

Gullfesten fortsetter: Fem av fem for Thingnes Bø

OBERHOF (VG) Johannes Thingnes Bøs (29) drømmemesterskap vil ingen ende ta. På parstafetten gikk Marte Olsbu Røiseland (32) og stryningen inn til nytt gull i VM, men ikke uten dramatikk.

For på nest siste skyting kom Thingnes Bø inn med et klart forsprang, men etter hele tre bom klarte ikke VM-kongen å unngå én strafferunde etter ekstraskuddene.

Dermed var plutselig Østerrike i tet med Italia hakk i hel. Thingnes Bø var elleve sekunder bak konkurrentene før nest siste runde i løypa.

Men som så mange ganger før i Oberhof, viste Thingnes Bø muskler i løypa. Stryningen tok kjapt igjen de tapte sekundene til konkurrentene, og etter en fantastisk serie på siste skyting var det ingen tvil: VM-kongen kom til å ta sitt femte VM-gull på like mange øvelser.

Med det ble Thingnes Bø første herreløper noensinne som tar fem gull i et VM.

For Olsbu Røiseland var det hennes tredje medalje i Oberhof. Fra før hadde hun gull på blandet stafett og bronse på jaktstarten.

13 sekunder bak nordmennene kom duoen fra Østerrike inn til sølv, hele 38 sekunder foran Italia på bronseplass.

Gullet gjør at Thingnes Bø fortsatt er i rute til å klare «det umulige»: Nemlig å ta syv gull på syv øvelser i et VM. Det har ingen klart før.

Nå gjenstår det bare to konkurransedager i Oberhof. Først er det stafett for kvinner etterfulgt av stafett for menn lørdag, og søndag er det duket for jaktstart menn og jaktstart kvinner.