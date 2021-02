VM-KONGEN: Sturla Holm Lægreid smaker på fire gull bak munnbindet etter prestasjonene i skiskytter-VM. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Gull-helten vil ikke hjem: − Har ingen kjæreste som venter

POKLJUKA (VG) Mens de andre norske skiskytterne flyr hjem fra Ljubljana etter å ha vært på farten siden nyttår, setter gullgutten Sturla Holm Lægreid (24) seg i bilen.

Av Jostein Magnussen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Han blir nemlig ikke med på charterflyet som tar landslagene direkte hjem til Oslo på mandag formiddag.

– Nå blir det en rolig uke i Ramsau i Østerrike så jeg slipper å reise så mye. Det er på veien til Nove Mesto hvor verdenscupen fortsetter om en uke, sier Holm Lægreid til VG.

I Ramsau skal han trene litt og «slappe av» etter et hektisk VM som endte med smått utrolige fire gullmedaljer på 20-kilometer, fellesstart, stafett og mix-stafett.

24-åringen har gode grunner for sitt valg.

– Jeg trives her i Europa. Jeg synes det er et veldig stress med de karantenereglene og det å reise med fly frister ikke. Jo mer jeg kan unngå det, jo bedre er det.

– Er det for å begrense risikoen for å bli syk at du tar et slikt valg?

– Ja, men jeg skjønner jo også at de andre gutta vil hjem til familiene sine. Jeg har ikke noe kjæreste eller noe som venter på meg hjemme, så jeg kan egentlig være her og nyte livet i mellom-Europa.

– Må hjem til kjæresten

– Det kan jo være enkelt å skaffe seg en kjæreste etter din VM-oppvisning?

– Ja, vi får se.

– Jeg må hjem til kjæresten min, melder mannen fra nabolaget på Lillehammer, sølvvinner Johannes Dale.

De to kompisene bor i Blestervegen.

– Den kan jo kanskje endre navn til Gullveien eller Medaljeveien, humrer Dale bak munnbindet etter en VM-avslutning som også ble rød, hvit og blå og med «Ja, vi elsker dette landet» over høyttalerne på et ganske så tomt stadion.

Munnbindet skjuler også et enormt glis etter nok en medalje i dette mesterskapet.

– Det er utrolig stas, så er det kult at vi bor i samme gaten og har kjent hverandre så lenge. At vi skal få lov til å dele pallen som nummer en og to i et VM er jo helt fantastisk. Det synes jeg er stort, sier Dale til VG.

Søndag kveld ble de to hyllet av lagkameratene utenfor utøverhotellet da de omsider kom seg fra stadion etter pressekonferanser og dopingtester.

Det viste seg at det var et par «sjampis-flasker» igjen til tross for at Norge har hatt syv gull, tre sølv og fire bronser og feire de siste to ukene. Det er imponerende.

– Sturla og jeg har konkurrert i internasjonale mesterskap før og har delt pallen mange ganger i Norgescup i tillegg. At vi kan gå her i VM og gjøre det samme er jo helt utrolig. En god vane er god å vende. Jeg håper vi kan fortsette med det fremover også, sier Johannes Dale.