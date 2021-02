Ble stress-testet før VM-stafetten

POKLJUKA (VG) Vetle Sjåstad Christiansen (28) gikk grundig til verks før han skulle i aksjon på VM-stafetten.

Publisert:

Han var forberedt på å havne i en duell med både Sebastian Samuelsson og Emilien Jaquelin.

Torsdag var VM-reserven og skytetrener Siegfried Mazet nesten alene på stadion for å terpe på standplass. Det ble en skikkelig stresstest.

— Jeg kjørte korte drag inn til skyting. Han stilte seg rett foran skive én og sto med stoppeklokke og hadde tatt snitt-skytetidene til Jacquelin på det han har brukt tidligere i mesterskapet. Så sa han «førsteskuddet går der, andre der, tredje nå» og så videre. Det ble et stressmoment, forteller Sjåstad Christiansen til VG.

GJORDE JOBBEN: Vetle Sjåstad Christiansen går inn og sikrer Norges 10. stafettgull i VM. Foto: JOE KLAMAR/AFP

28-åringen trengte den siste testen. Den var gull verdt.

– Når man går alene og trener blir man litt «sigen» i skytetempo, at man bare «safer» litt og får ikke konkurransefart. Det ble meget bra. Vi skjøt mye.

Han havnet aldri i duell med Jacquelin på siste etappen da Norge tok gullet, men likevel tillot han seg å prøve «Jacquelin-metoden» på siste skyting. Det endte med to bom.

– Jeg visste at jeg hadde et såpass bra forsprang at jeg i hvert fall ikke skulle rote bort tid mellom hvert skudd. Jeg bestemte meg for å være offensiv og så gikk det litt for kort tid mellom skuddene. Da gikk de to siste ut. På ekstraskuddene hadde jeg god tid. Jeg bare sikret skuddene inn.

Han hadde også trent på å møte Sebastian Samuelsson i en spurt. Den ble avlyst.

– Det ble ikke noe spurt, og det var jo hele genistreken med å sette meg på sisteetappe. Jeg skulle ønsket jeg kunne yppet meg litt på «Sebbe» på slutten, men gullet smaker like godt likevel. Kanskje det blir en duell i OL til neste år, sier Sjåstad Christiansen.

Tarjei Bø var også overrasket over at verken svenskene eller franskmennene var nærmere da det skulle kjempes om stafettgullet.

– Vi hadde sett for oss ulike scenarier, men at vi skulle ha ett minutts ledelse var ikke noe vi var forberedt på, sier Bø.

Lørdag tangerte veteranen Ole Einar Bjørndalens gullstatistikk på VM-stafettene. Bjørndalen sto med ni. Nå gikk Tarjei Bø forbi Frank Luck og har like mange, men litt færre sølvmedaljer enn Bjørndalen.

– Å være mestvinnende med Ole er veldig bra. Det blir vanskelig å opprettholde gode statistikker når du ikke får gå mix- og par-stafetter, men herrestafetten er den jeg setter høyest. Det var enormt stort for oss som lag. Så lenge vi ikke står øverst så føler vi at vi underpresterer. Det sier hvor høyt vi legger listen og hva vi forventer av oss selv, sier Tarjei Bø.

Han får sin siste mulighet til å ta individuelt gull på søndagens fellesstart klokken 15.15.