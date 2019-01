SKISKYTTER-MODELLENE: Ole Einar Bjørndalen og Darya Domratsjeva fotografert på catwalken da den nye kleskolleksjon ble vist frem i Minsk. Foto: PRIVAT

Domratsjeva med Bjørndalen på catwalken i egen kolleksjon

SKISKYTING 2019-01-28T08:00:46Z

Mens Ole Einar Bjørndalen (44) ikke har bestemt seg for hva han skal gjøre fremover, har kona Darya Domratsjeva (32) allerede lansert sin egen kleskolleksjon.

Publisert: 28.01.19 09:00

Skiskytterparet var selv på catwalken i hviterussiske Minsk da Domratsjeva fikk med seg et stjernelag under visningen bestående av blant andre hviterussiske verdensmestere og OL-vinnere.

Hele 40 modeller viste frem kolleksjonen som Domratsjeva har jobbet med de siste årene.

– Jeg startet i det små for noen år siden. Først var tanken å bygge en bro fra meg til fansen fordi det er så mange som følger skiskyting i Hviterussland og ellers. Jeg lot meg inspirere av så mange hyggelige tilbakemeldinger og valgte å lansere min egen kolleksjon med sports- og fritidsklær, sier Darya Domratsjeva til VG.

Roser kona

Om det blir hennes fremtidige jobb er hun usikker på.

– Akkurat nå er det en hobby som gir meg stor glede. Dette er virkelig noe jeg liker å gjøre fordi jeg får utløp for kreativiteten. Det er langt enklere å trene hvis det du har på deg er komfortabelt og du ser bra ut i klærne. Å få til den kombinasjonen har vært mitt utgangspunkt, og av erfaring etter mange år i skiskyttersporten vet jeg hva som passer kroppen og hva som ikke er velegnet.

Domratsjeva har gjort det meste selv, men fått hjelp av noen profesjonelle designere for å få idéene satt ut i livet. Ole Einar Bjørndalen har også bidratt.

– Han har prøvd en rekke av herreklærne. Han er en skikkelig M-størrelse for sportsfolk, dermed var han perfekt til den jobben, sier den tidligere skiskytterdronningen og ler.

Ektemannen har også kommet med en del råd underveis fordi han er kjent for å stille høye krav til sportsutstyr. Så har han vært med på å utvikle en del produkter selv opp gjennom en lang karriere.









1 av 3

– Én ting er jo produkter for de som konkurrerer på høyeste nivå. Det Darya lager er for de som er aktiv gjennom hele dagen. Det er mye fritidsklær, sier Bjørndalen og roser av kona:

– Hun har virkelig stått på, og jobbet tidlig og sent med kreasjonene.

– Jeg har kanskje ikke brukt så mye tid som jeg burde gjort. Men jeg har benyttet hver anledning når Xenia (datteren) sover og så har jeg laget mange skisser når vi har vært på reisefot, sier Darya Domratsjeva.

Nå vil hun vurdere å samarbeide med en investor hvis hun skal ta planene videre. Inntil videre selges produktene i hennes egen nettbutikk.

Her satte Bjørndalen endelig punktum for karrieren - se video under her: