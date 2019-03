GULL-LAGET: Marte Olsbu Røisland, Tiril Eckhoff, Johannes Thingnes Bø og Vetle Sjåstad Christiansen fikk sitt gull på rådhusplassen etter seieren på mix-stafetten. Foto: JOSTEIN MAGNUSSEN / VG

Skiskytterheltene kan tjene en årslønn på få dager

ÖSTERSUND (VG) For første gang har det internasjonale skiskytterforbundet økt premiepengene i et VM.

En seier i VM betales nå med 25.000 euro. Det er hele 10.000 euro mer enn i verdenscupen. Nesten 100.000 kroner.

– Vi har jo en utøverrepresentant som er med og forhandler om betingelsene. Det er Martin Fourcade. Han trodde vel at han skulle få en god sesong og stemte hardt for de premiepengene, sier Tarjei Bø og ler godt.

Aldri før har det vært noen forskjell på betalingen i verdenscupen og et mesterskap.

– Det er jo helt ville summer selv om premiepengene skal øke med TV-interessen. Dette er jo et skikkelig byks, og det er jo greit at de gjør et skille fra verdenscupen til verdensmesterskap.

I tillegg har utøverne bedre betalt fra sine private sponsorer under et mesterskap.

– Det er veldig vanlig. Skifabrikanter og personlige sponsorer betaler bedre hvis du hevder deg i et VM. Det er en gradering. Du får bedre betalt for medaljene du tar i et mesterskap.

- En attraktiv idrett

Johannes Thingnes Bø tjente 7000 euro fra IBU bare på seieren på mix-stafetten.

– Det viser jo ambisjonsnivået til IBU, at vi driver på med en attraktiv idrett. Utøverne legger opp formen sin til VM og vil være best mulig her, og det vil de få betalt for, sier Thingnes Bø til VG.

De nye satsene betyr at de beste skiskytterne kan tjene en årslønn på noen få konkurranser her i Östersund med 25.000 euro for 1. plass, 19.000 euro for 2. plass og 14.000 euro for 3. plass.

Selv en 4. plass er betalt med 10.000 euro - nesten 100.000 norske kroner.

