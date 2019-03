GULLGUTTEN: Johannes Thingnes Bø løp bort til mamma og Aslaug Thingnes Bø og pappa Klemet Bø etter blomsterseremonien. Der fikk han en fortjent klem av både mamma og pappa. Foto: Jostein Magnussen

Her får Johannes gullklemmen av mamma: - Det er veldig spesielt for meg

ÖSTERSUND (VG) Johannes Thingnes Bø (25) gjorde det spennende med en bom på stående skyting, men avsluttet knallsterkt og tok sitt andre VM-gull på tre dager.

Etter blomsterseremonien løp Thingnes Bø rett bort til foreldrene og ga bort alt av gaver som han hadde fått noen minutter tidligere etter karrierens tredje VM-gull.

– De var imponert og jeg så at de var lettet, forteller 25-åringen til VG.

– Det er veldig spesielt for meg også. Det er familien som betyr noe, så det er klart det er viktig. Mamma og pappa sa bare med engang at vi snakkes i kveld. De vet hva som skal til og hva jeg skal gjennom før morgendagens jaktstart. De vil ikke hefte meg for mye.

Thingnes Bø har også svigerforeldrene på tribunen her i Östersund.

– Det er deres første utenlandstur for å se skiskyting, de har vært i Kollen før. De kom i går og de fikk full uttelling, sier Thingnes Bø og ler.

– Mest fortjente gullmedaljen i historien

Fra den øvrige familien vanker det lovord.

– Det er helt fantastisk. Det er den mest fortjente gullmedaljen i skiskytingens historie. Han har vært så unik, spesielt på sprint, i år, sier storebror Tarjei Bø til VG, og tenker på lillebrorens tolv verdenscupseirer til nå denne sesongen.

«Konfrontert» med brorens utspill, sier Thingnes Bø at det var «veldig snilt sagt». Og det var et skikkelig kanttreff som sørget for at han til slutt sikret gullet med 13,7 sekunder.

– Jeg mistet jo et VM-gull på det i Holmenkollen i 2016, og i dag vinner jeg et VM-gull på en skikkelig «kant inn». Jeg skal innrømme at det tok veldig lang tid før blinken spratt opp, og det var veldig lettende, sier Thingnes Bø til VG.

25-åringen har vært uslåelig i sporet denne sesongen, og langrennsformen virker å ha blitt med til Östersund. Han skjøt prikkfritt på liggende skyting, men har slitt på stående skyting den siste tiden.

Og da han bommet på stående nok en gang, ble det plutselig dramatisk i kampen om seier. Heldigvis for 25-åringen var marginene på hans side, da han traff kanten og fikk akkurat nok treff til å nøye seg med én strafferunde.

Bakfra kom russeren Aleksandr Loginov i en voldsom fart, han fylte både på liggende og stående, og var to hundredeler foran stryningen etter andre skyting.

Men Thingnes Bø slo til med en fantastisk sisterunde og la et voldsomt press på sin russiske rival. Loginov klarte ikke å følge opp - og ble distansert med nesten 14 sekunder på den siste sløyfen. Han tok sølv, foran Quentin Fillon Maillet på bronseplass.

Johannes Thingnes Bø hadde startnummer 28 og måtte vente på kanonene som kom bakfra. Men Martin Fourcade var for treg og Benedikt Doll bommet to på stående skyting, og da kunne Johannes Thingnes Bø juble for sitt andre VM-gull i sprint.

Tarjei Bø viste enorm fart i sporet, men to bom på den stående skytingen gjorde at han ikke klarte å kjempe helt i toppen.

– Det var jo noen bomskudd i dag, jeg hadde bestemt meg for å gå «all in», men så sprakk jeg litt. En god, gammeldags sprekk, sier storebror Bø, og er skuffet over den stående serien sin.

Vetle Sjåstad Christiansen hadde en stor dag på mixed-stafetten torsdag, men fikk med to bom en plassering utenfor topp 30. Erlend Bjøntegaard skjøt to fulle hus, og ble nest beste norske med en syvendeplass.

