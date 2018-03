GRATULERER, PAPPA: Henrik L’Abée-Lunds familie jublet stort for dagens seier. Her er han sammen med døtrene Linnea (6) og Madeleine (2). Foto: Privat

Samboeren om L’Abée-Lunds triumf: – Endelig fikk han betalt

Publisert: 15.03.18 18:31

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SKISKYTING 2018-03-15T17:31:01Z

HOLMENKOLLEN (VG) Da Henrik L’Abée-Lund gikk inn til karrierens aller første verdenscupseier, sto jubelen i taket hjemme hos samboer Kjersti Isaken og døtrene Linnea (6) og Madeleine (2).

– Den eldste datteren vår er litt av et konkurransemenneske selv, så det viktigste i verden er at pappa går gode skirenn. Hun var veldig glad for at det ikke var stafett han vant, sier Isaksen til VG og ler.

L’Abée-Lund selv avslører overfor VG at det er to spørsmål han ofte har fått fra seksåringen hjemme: «Hvorfor vinner du ikke, pappa?» og «hvorfor vinner du bare når du går stafett?».

Vel, i dag fikk L’Abée-Lunds småjenter se pappa stå øverst på seierspallen i et individuelt renn.

– Uvirkelig, var ordet hovedpersonen brukte for å beskrive triumfen.

Roser familien

Hans forrige pallplassering kom i 2013/14-sesongen, og denne vinteren har ikke vært noen jubelferd for 31-åringen. Han fikk OL-billett som reserve, men fikk ikke gå noen distanser. I stedet trente han – mye. Det betalte seg i dag.

– Jeg hadde håpet at han skulle få det til nå på slutten, og kanskje komme på pallen. Endelig fikk han betalt for all den jobben han har lagt ned, sier en stolt Isaksen.

Etter at han var gått i mål brukte L’Abée-Lund langt mer tid på å rose samboeren og barna hjemme på Lillehammer enn å snakke om egen prestasjon. Skiskytterhverdagen krever mange reisedøgn, og denne vinteren har han sett familien sin svært lite.

– Jeg er mye borte fra dem, og de vokser jo opp. De skjønner mer og mer av det som skjer, og det er ikke alltid like lett å reise fra dem, sier han.

– Jeg er avhengig av at samboeren min gjør den jobben hun gjør. Det er utrolig det hun driver med. Hun jobber jo selv, og hun passer barna. Jeg har ikke våget å telle hvor mange reisedøgn jeg har, men det er mange. Jobben hun gjør er fantastisk, sier L’Abée-Lund.

Nå har han bestemt seg for å ta to nye år som skiskytter, og forteller at samboeren har pushet på for å få ham til å fortsette.

– Jeg ønsker at han skal drive på. Det er nå han har muligheten til å gjøre det. Det blir mange nok dager hvor han skal gå på jobb klokken åtte og komme hjem og lage middag. Han kommer til å oppleve det også, sier Isaksen.

– Men jeg håper kanskje ikke at han kommer til å holde på like lenge som Ole Einar, ler hun.

Dramatisk sprint

L’Abée-Lund avgjorde sekundstriden på dagens skiskyttersprint med å gå en sterkere sisterunde enn Martin Fourcade. Da han gikk i mål, var han nesten syv sekunder foran den ellers så suverene franskmannen. Bak ham jaget dessuten Johannes Thingnes Bø, men heller ikke han greide å hamle opp med L’Abée-Lunds avslutning.

Dermed endte det med at sesongens to store duellanter måtte klatre opp på seierspallen på hver sin side av L’Abée-Lund.

– Det er enkelte utøvere som gjør alt riktig, men som ikke får betalt for det. Henrik er en av dem. I tillegg er han småbarnsfar. At han klarer å trene så perfekt, og samtidig følge opp så godt som han gjør på hjemmebane, det hadde ikke jeg hatt energi til. Det skal jeg love deg, sier Thingnes Bø til VG.

Han forteller at der de andre skiskytterne vier dagene til trening, må L’Abée-Lund innimellom bruke sene kvelder til å få trent de øktene han skal ha.

– Han er en av de utøverne i Norge som har lagt ned mest tid på trening. Han har vært blodseriøs i alle år, sier Bø.

For L’Abée-Lund er det både plusser og minuser med det livet han lever – når antall reisedøgn er tilbakelagt, får han full avkobling hjemme.

– Når Henrik først er hjemme, så har han fri. Han kan levere ungene sent i barnehagen, og tilpasse seg. Jeg tror han synes det er godt å kunne diskutere med toåringen og spille kort med seksåringen. Men akkurat nå har han vært veldig mye borte, så jeg gleder meg til påske, sier Isaksen.

Men først skal L’Abée-Lund gå jaktstart i Kollen, med Bø og Fourcade i hælene. En formidabel oppgave. Men 31-åringen er klar:

– Jeg skal angripe og gi dem en fight. Jeg skal gjøre alt jeg kan.

PS! Skiskytterherrene skal gå sin jaktstart på lørdag, før de runder av helgen med stafett på søndag.