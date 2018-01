OL-KLAR: Erlend Bjøntegaard avbildet under verdenscuphelgen i Ruhpolding. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Bjøntegaard om Bjørndalen-møte: – Han var skuffet, men støttende

Publisert: 22.01.18 18:59

Erlend Bjøntegaard (27) traff klokkerent med formtoppen og sikret seg minimum to starter i OL. Han sier han forstår folkets ønske om å se Ole Einar Bjørndalen (43) i OL.

– At det blir mange som har følelser rundt Ole Einar som idrettsmann, det forstår jeg. Han har levert i så mange år. Men man kan ikke ta ut laget på følelsene i befolkningen. Man må se på nivået her og nå, sier Bjøntegaard til VG.

Selv kunne han vanskelig truffet bedre med sin første pallplass i verdenscupen. Med tredjeplass på fellesstarten søndag, gikk han seg rett inn på OL-laget til sprinten og jaktstarten – som ble tatt ut dagen derpå.

Se hvem som skal gå hva i faktaboksen!

Fakta Distanseuttaket herrer, OL Sprint og jaktstart Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Emil Hegle Svendsen og Erlend Bjøntegaard. Normaldistansen, 20 km Thingnes Bø, Bø, Hegle Svendsen og Lars Helge Birkeland. Stafett: Birkeland, Bø, Hegle Svendsen og Thingnes Bø. Fellesstart: Tas ut basert på OL-resultater. Mixed stafett: Ikke tatt ut.

Bjøntegaard sier Bjørndalen har vært med på trening og gjort som han pleier etter OL-vrakingen.

– Han har jo selvfølgelig vært skuffet, det har vi sett på ham. Men han var på hotellet i Anterselva med datteren og kona i går (søndag). Om det er én som vet hva dette går ut på, så er det jo han. Han er jo, som alltid, utrolig profesjonell. Han var skuffet, men støttende, sier Bjøntegaard.

OL-mål: Smile etterpå

Bjøntegaard og resten av herrelaget trener i Anterselva frem til torsdag. Et døgn etter tredjeplassen, begynner det å demre for 27-åringen fra Kongsberg hva han har prestert.

– Det var det siste løpet for å gjøre inntrykk for uttaket, så det handlet jo om å bruke det til å overbevise ledelsen om at man fortjente en plass. Det var en rå følelse, sier Bjøntegaard.

Han anså en OL-plass som realistisk før sesongen, og sier OL i Pyeongchang har vært i tankene lenge. Et bakgrunnsbilde på datamaskingen med OL-ringene minte ham på hva som var sesongens store mål i oppkjøringsmånedene.

– Jeg har satt meg et litt diffust mål for OL. Hvis jeg kan stå i målområdet med et stort glis, så er det faktisk det viktigste for meg. Det er så mange som spisser form mot akkurat disse konkurransene.

– Men med helgens resultater, så skal det vel litt til for å få deg til å smile?

– Ja, det er noe i det. Så er smilet på plass etterpå, så har det fort gått bra, avslutter Bjøntegaard.

