I MANESJEN IGJEN: Emil Nyeng (t.v.), langrennsløperen som har tatt overgang til skiskyting, fikk gode tips av Emil Hegle Svendsen da trønderen var gjestetrener for privatlaget Team Mesterbakeren under dagens første økt i Holmenkollen. Til høyre, Håvard Gutubø Bogetveit. Foto: Jostein Magnussen

Svendsen savner ikke skiskytterlivet

SKISKYTING 2018-10-04T13:14:35Z

HOLMENKOLLEN (VG) Seks måneder etter at han la opp som skiskytter vet Emil Hegle Svendsen (33) fortsatt ikke hva han skal bli – bortsett fra at han blir pappa til en gutt i januar.

– Jeg har fått ulike tilbud, men jeg har bevisst holdt litt igjen fordi jeg trengte en pause. Når du har gått 15 år med en så klar retning i livet som toppidretten medfører, så er det deilig å ikke ha noe. Å få lov å «drive rundt» og kose seg litt var som å ta en byrde fra skuldrene.

179 dager har gått siden en gråtkvalt Hegle Svendsen fortalte at «det er over». Han hadde bestemt seg for å gi seg som skiskytter etter en lang og fantastisk karriere.

Et halvt år senere kjenner han mest på lettelse over å ha lagt opp.

– Jeg har ikke savnet det å være skiskytter, absolutt ikke. Det man savner er den klare retningen man har når man er toppidrettsutøver, hvor målet man jobber mot er krystallklart. Det former livet ditt veldig. Sånn sett ble det litt tungt, men psykisk var det en lettelse. Jeg kommer sikkert til å kjenne på savnet når rennene kommer på TV. Det er jo konkurransene som er gøy med idretten, sier Emil Hegle Svendsen .

VG møtte trønderen på hjemmebanen i Holmenkollen hvor han har tatt en aldri så liten gjesteopptreden som trener for privatlaget Team Mesterbakeren.

Overgangen fra toppidretten til det sivile beskriver han som «merkelig».

– Det er en helt merkelig opplevelse at man går fra et parallelt univers inn i det sivile samfunn. Det er sånn det skal være med idretten, man lever jo i sin boble.

– Hva savner du minst?

– Hverdagen, at du aldri får noe fri. Du kan ta deg fri noen dager, men du har ikke fri i hodet. Du har det i bakhodet hele tiden. Toppidretten ligger som et lokk på hele tilværelsen. De siste årene var det mer enn begrensning for meg. Før var det noe jeg «digget», det var det eneste jeg ville gjøre og jeg var så «sulten» at det var helt rått. Men jeg ble mett på tampen, beskriver trønderen.

– Hadde ikke mer å gi

Han var ikke klar til å gjøre den jobben som er nødvendig for å kunne klatre på pallen hver helg gjennom vinteren. Dermed ble avgjørelsen om å legge opp egentlig ganske enkel.

– Jeg måtte kjenne på plusser og minuser, og kom fram til at jeg ikke hadde mer å gi. For min del var det slik at jeg kunne ha drevet på ett år til, men jeg hadde ikke lyst siden jeg ikke hadde «driven». Om du er 80–90 prosent motivert for å gjøre det som skal til, så holder det ikke. Så brutal er toppidretten. Er du ikke 100 prosent klar for det så faller du igjennom. Jeg så på de tre-fire siste årene av karrieren min at det begynte å skje.

– Samboeren din, Samantha Skogrand, var kanskje fornøyd med avgjørelsen?

– Hun var i hvert fall fornøyd i starten. Kanskje hun har begynt å bli litt lei nå, sier 32-åringen og ler.

– Nei, vi har fått masse tid sammen og det har vært utrolig koselig. Med alle begrensningene som ligger i det å være toppidrettsutøver så føler du at du har litt å ta igjen, både når det gjelder kjæreste, familie og venner.

For å oppdatere seg på det virkelige livet har Svendsen også satt seg på skolebenken igjen. Fra Holmenkollen bar det rett til BI og forelesninger om entreprenørskap etter dagens morgenøkt.

– Jeg har ikke så mye kunnskap utover det å være skiskytter, så det blir en strafferunde nå med litt studier før det eventuelt blir noe jobbing. Du blir ikke så mye smartere eller oppdatert av å ligge på et hotellrom i 15 år. Det er jo artig å begi seg ut på den reisen, humrer trønderen.

Helt blank er han ikke, men han vil studere litt og så sette alt sammen opp mot det han skal gjøre i fremtiden.

– Jeg går ikke der for å få en grad eller utdannelse. Men jeg føler at jeg trenger å lære litt mer om hvordan ting fungerer, være innom ulike fag og skaffe meg bedre forutsetninger når jeg skal ta mitt veivalg.

Et valg er allerede tatt. I januar blir han og Samantha Skogrand foreldre for første gang.

– Vi gleder oss som bare det. Samantha er i fin form og har tenkt å jobbe en god stund fremover, sier Svendsen og røper at paret venter en gutt og at terminen er 17. januar.

– Det blir mye nytt på en gang. Vi tar det steg for steg, så blir det vel bra, sier Svendsen før han kaster seg i bilen for å rekke en forelesning på BI.

Han har fortsatt litt mer å oppdatere seg på.