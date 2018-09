RUSSLAND NEKTET FULLT MEDLEMSKAP: Anton Sjipulin er Russlands mest profilerte skiskytter, men ble utestengt fra OL sist vinter av IOC. Russland søknad om fullt medlemskap i IBU er i dag avslått. Foto: MARTTI KAINULAINEN / Lehtikuva

Sa nei til Russland i skiskyting:

Det internasjonale skiskytterforbundet avviste Russlands søknad om å få tilbake fullt medlemskap i skiskyting. Men 20 av 51 representanter på kongressen skal ha stemt for at den skandalerammede skiskytternasjonen skulle bli fullverdig medlem igjen. Det skjer på tross av at internasjonal regelverk nekter Russland medlemskap.

Avgjørelsen om at Russlands søknad om å bli fullverdige medlemmer i internasjonal skiskyting er avslått, er meldt på Det Internasjonale Skiskytterforbundet der egen twitter-konto.

Forbundet gjennomfører nå kongress i Porec i Kroatia der også presidentvalget skal avgjøres senere i dag.

Det har vært knyttet stor spenning til to ting på dagens kongress: om Russland skulle tas inn i varmen igjen på fullverdig vis og et omstridt presidentvalg.

Verdens antidopingbyrå, Wada, har gjort det klart at nasjonale forbund, som har et antidopingbyrå i hjemlandet som ikke er internasjonalt godkjent, ikke kan være fullverdige medlemmer av ulike idretter. Russlands antidopingbyrå er fratatt sin lisens på grunn av avdekkingen av systematisk doping gjennom en rekke år. Det toppet seg med avsløringen av hvordan jukset foregikk på dopinglaboratoriet under de olympiske lekene i Sotsji i 2014.

Wadas reglement valgte likevel 20 av de 51 representantene på kongressen å overse, ifølge NRK, som er på plass i Kroatia.

Det internasjonale skiskytterforbundet har vært gjennom en rekke dopingskandaler og Russland har stått for svært mange av dem. Det er også avslørt et systematisk russisk juks på dopinglaboratoriet under OL i Sotsji. Det førte til at i overkant av 100 russiske utøvere ble nektet å delta i OL sist vinter.

Den tidligere ledelsen i det internasjonale forbundet er nå også under politietterforskning av deres president Anders Besseberg og generalsekretær Nicole Resch, på grunn av mistanker om korrupsjon. I forkant er også presidentvalget blitt omstridt, ettersom det usikkerhet knyttet til de to kandidatene. Den svenske kandidaten Olle Dahlin har sittet i styret sammen med Besseberg. Den latviske motkandidaten Baiba Broka er omstridt i hjemlandet.

NRKs skiskytterkommentator Anders Stabrun Smith melder på twitter fra Slovenia at 29 skal ha stemt mot Russland og 20 for fullt medlemskap for den store skiskytternasjonen.

Lukket kongress

Det er knyttet stor spenning til hvilken retning internasjonal skiskyting vil ta med denne kongressen. Det gjelder både forholdet til Russland og valget av president i det skandalerammede internasjonale skiskytterforbundet. Østerriksk politi gjennomførte en razzia av hovedkvarteret dere i april og har nå en pågående politietterforskning av Besseberg og Resch som utgjorde toppledelsen i forbundet frem til denne våren. Politiet etterforsker korrupsjonsmistanker. Etterforskningen kommer trolig tidligst til å være ferdig senere i høst.

Presidentvalget kommer til å følge opp avstemningen om russisk medlemskap på dagens kongress. Men valget kommer til å holdes lukket for media.

– Det er synd. Vi er jo ikke transparente, sier president i Norges Skiskytterforbund, Erlend Slokvik til NRK før kongressen gikk i gang.

– At media ikke kan være til stede på valgene og presentasjonene er rart for meg, sier Slokvik.

VG har forsøkt å få tak i flere styremedlemmer uten å få svar, men pressesjef i IBU Christian Winkler har forklart overfor presse i Slovenia at det i forbundets konstitusjon står at kongressen skal være stengt for offentligheten og kongressen selv må endre dette, dersom det skulle være aktuelt.

Også en av de to kandidatene til å etterfølge Anders Besseberg som president, Baiba Broka forsvarer overfor NRK at kongressen ikke er åpen for alle.