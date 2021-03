UT PÅ TUR: Sturla Holm Lægreid og kjæresten Chloe Levins tok seg en lang skitur i Åre fredag. Foto: Privat

Holm Lægreid og kjæresten stoppet av innreisereglene

De strenge innreisereglene gjorde det umulig for Sturla Holm Lægreid (24) å ta med seg skiskytter-kjæresten hjem til Norge.

Av Jostein Magnussen

Publisert: Nå nettopp

Lægreid og Chloe Levins (22) fant en løsning ikke så langt fra norskegrensen. Etter verdenscupavslutningen i Östersund i helgen dro kjæresteparet til Åre for å være sammen en uke før hun reiser hjem til USA.

– Jeg hadde jo lyst å ta henne med til Norge, men når det ikke gikk så valgte vi å tilbringe litt tid sammen her før hun flyr hjem, sier Sturla Holm Lægreid til VG.

De to har holdt seg for selv på et sted som naturlig nok blir mer og mer fylt opp etter hvert som påsken nærmer seg.

Søndag satte han punktum for en helt eventyrlig verdenscupsesong noen mil unna, i Östersund. Helt til fjerde skyting på fellesstarten var Sturla Holm Lægreid med i kampen om å vinne verdenscupen sammenlagt – og det i sin første sesong.

Han tapte den duellen mot Johannes Thingnes Bø, men sto igjen som en vinner likevel med syv verdenscupseirer (inkludert to individuelle VM-gull) og tre pallplasseringer.

I løypen sto kjæresten Chloe og heiet frem 24-åringen med gloser både på norsk og engelsk. Holm Lægreid har klart å holde forholdet til den amerikanske skiskytteren skjult, men i Östersund fanget NRKs fotografer opp de to turtelduene.

Holm Lægreid spiller på flere strenger – se video under her:

Holm Lægreid og Chloe Levins deltok begge i junior-VM i Otepää i Estland i 2017/18-sesongen uten at de to gikk på hverandre. Han dro hjem med en 2. og en 4. plass, Levins hadde to 6.-plasser i det mesterskapet. I høst fant de imidlertid tonen.

– Kjærligheten har sine merkelige veier, og man kan ikke planlegge alt. Plutselig dukker det opp hyggelige overraskelser – og det er bare gøy, sier Lægrid og ler.

– Det var egentlig tilfeldig at vi begynte å kommunisere med hverandre gjennom Instagram. Kontakten ble hyppigere, og det som startet som et godt vennskap utviklet seg.

– Du sa i Östersund at hun har blitt viktig for deg, hvordan da?

– Du presterer bedre når du er lykkelig og glad. Det har hun bidratt til. Chloe har vært viktig i min hverdag. Det er en hyggelig jente og jeg synes det var stor stas å bli kjent med henne.

Med de strenge innreisereglene til Norge vet han ikke når han ser kjæresten igjen.

– Det blir utfordrende, men vi får bare ta én dag av gangen. Det blir forhåpentligvis litt enklere å bevege seg over landegrensene etter hvert som flere får corona-vaksinen. Så treffes vi vel på en eller annen treningssamling her og der. Vi finner en løsning, sier Holm Lægreid.

Karantenehotell neste stopp?

Han forberedt på at han fort kan havne på karantenehotell når han reiser tilbake til Oslo, selv om han har vært på jobb og konkurrert i verdenscupen.

– Jeg har ikke vært hjemme siden starten av januar, så det skal bli godt å være med familien igjen. De har vært med meg og heiet, men ikke vært fysisk til stede. Etter karantenen er planen å nullstille hode og kropp til en ny sesong. Vi starter opp igjen allerede 1. mai. Da må man være uthvilt.