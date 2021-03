Tandrevold tok sin første verdenscupseier: − Helt rått

I sitt 94. verdenscuprenn fikk Ingrid Landmark Tandrevold endelig sin første verdenscupseier.

24-åringen behersket vinden best av de norske på dagens fellesstart i Östersund og gikk ut på en andreplass etter den siste skytingen.

Hun brukte ikke lang tid på å ta igjen de seks sekundene opp til lederen Dzinara Alimbekava.

I mål var hun syv sekunder foran hviterusseren og 11 sekunder foran Franziska Preuss - og det med fem bom.

– Det føles helt fantastisk og helt rått. I dag måtte jeg bare kjøre «fake it ’til you make it». Jeg mistet all selvtillit på skytingen i går, og i dag måtte jeg bare «gunne» på og late som jeg kunne dette, sier Ingrid Landmark Tandrevold til NRK.

– Betyr enormt mye

Seieren i dag var nok til også å vinne fellesstart-cupen siden syv av de åtte foran henne på listen feilet i det siste rennet. Franziska Preuss gjorde jobben, men endte bare tre poeng bak Landmark, som fikk 100.000 kroner for sammenlagtseieren og 150.000 kroner for dagens førsteplass.

– Det er mye opp og ned, men jeg har heldigvis gullfiskhukommelse og stiller med nytt mot hver gang, sier Tandrevold til NRK om opp- og nedturene underveis.

– Denne sesongen har vært min beste noensinne. Jeg var veldig langt nede i slutten av januar før VM og følte at alt gikk meg imot. Jeg hadde mye trøbbel og stang ut. Så står jeg her i mars og har hatt livets beste sesong. Nå må jeg bare komme meg hjem og la hodet få litt fri og slappe litt av. Får håpe jeg ikke har helt gullfiskfølelse på dette, for dette vil jeg gjerne ta med meg videre.

– Det var deilig å se at Ingrid endelig lykkes og får den seieren, sier NRK-ekspert Emil Hegle Svendsen.

– Dette betyr enormt mye for henne. Det er en vitamininnsprøyting som man ikke skal undervurdere før neste sesong.

TIL TOPPS: Ingrid Landmark Tandrevold jubler idet hun går inn og vinner fellesstarten i Östersund. Foto: ANDERS WIKLUND/TT

Landmark hadde ni pall-plasseringer før verdenscupseieren kom i dag.

Tiril Eckhoff ble nest beste norske med sin syvendeplass, Emilie Kalkenberg tok en 10. plass.

Franske Julia Simon, som ledet fellesstart-cupen før søndagens renn, fikk sitt løp ødelagt allerede på første skyting. Hun startet med fire bom, fikk fem på andre skyting, tre på tredje og tre på siste. Dermed endte hun sist av de 30 i feltet.

Marte Olsbu Røiseland var 10 ganger i strafferundene og endte nest sist.