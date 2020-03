Tiril Eckhoff slo tilbake etter VM-fadesen: – Vært skikkelig utladet og deppa

Tiril Eckhoff (29) la ikke skjul på sin skuffelse etter VM i Anterselva, men viste virkelig hva hun var god for med en nær perfekt fellesstart i Nove Mesto - og tok kraftig innpå rivalen Dorothea Wierer (29).

– For å være helt ærlig så har jeg vært skikkelig utladet og deppa over mine egne prestasjoner, men jeg har brukt tiden veldig bra. Jeg visste at jeg var i god form, men jeg var skikkelig ute av det i VM. Nå er jeg litt tilbake igjen. Det er godt å bevise for meg selv og for alle andre, sier Eckhoff til SVT etter seieren.

Tiril Eckhoff fikk en kjempestart på på fellesstarten i publikumsfrie Nove Mesto, som har stengt tribunene som følge av corona-frykten.

29-åringen fra Bærum var på sin side fryktløs, og smalt ned alle blinkene på de to liggendeskytingen og hadde en strafferundes forsprang da hun kom inn på siste stående. Da måtte hun ut i én strafferunde, men de nærmeste rivalene måtte det samme og Eckhoff gikk ut på sisterunden i ensom majestet.

– De to siste dagene har hun gjort en veldig gode løp, hun har en veldig god fart i sporet. Jeg kan ikke kritisere noen ting, det var nesten et perfekt løp og mer enn det jeg kunne be om, sier trener Patrick Oberegger på telefon fra Tsjekkia.

Tok kraftig inn på Wierer

Seiersmarginen var til slutt overlegen, hele 25 sekunder skilte ned til Hanna Öberg, og hun kan også glede seg over å ha tatt et massivt jafs på ledelsen til Dorothea Wierer i verdenscupen sammenlagt. Den italienske superstjerna kom til slutt på 5. plass, og dermed tok Eckhoff innpå 20 poeng i sammendraget.

De to dårligste rennene strykes, og dermed skiller det i realiteten 35 poeng opp til Wierer (741 mot 706). Fem renn gjenstår, blant annet i Holmenkollen om to uker, som betyr at Eckhoff kan sikre «kula» på hjemmebane.

Dermed fikk Eckhoff en massiv opptur etter et verdensmesterskap hun på ingen måte var fornøyd med.

les også Johannes Thingnes Bø tok kjempejafs på Martin Fourcade

Stemte ikke

Tross to gull - på blandet og vanlig stafett, der hun måtte i strafferunde - leverte hun langt under forventning i de individuelle øvelsene, og fikk 7. plass som beste resultat.

– Det skyldes nok en kombinasjon av forskjellige faktorer. Det var første gang hun kom til VM som favoritt, hun hadde litt sykdom i kroppen og var litt usikker på formen. Hele situasjonen stemte ikke hundre prosent, sier Oberegger.

Det førte til denne noe selvkritiske evalueringen:

I verdenscupen har hun imidlertid vært blant de aller beste denne sesongen, og står med totalt syv seirer denne sesongen - mer enn en dobling av hennes totale antall seirer i karrieren før sesongen begynte.

Med femteplass på sprinten, seier på stafett og en overlegen seier på den avsluttende fellesstarten, var det ingen tvil om at Tiril Eckhoff slo kraftig tilbake på første forsøk etter VM-nedturen.

PS! Ingrid Landmark Tandrevold sprakk på tredje skyting og havnet til slutt langt bak de beste. VM-dronning Marte Olsbu Røiseland stod over helgen i Tsjekkia grunnet influensa.

Publisert: 08.03.20 kl. 12:18 Oppdatert: 08.03.20 kl. 14:05

