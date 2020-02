BEST I VM TIL NÅ: Med en 1. og 3. plass individuelt har Marte Olsbu Røiseland så langt vært den beste kvinnelige utøveren i VM. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

Olsbu Røiselands lønn i VM: 500.000 på fire dager

ANTERSELVA (VG) Aldri har et VM-gull i skiskyting vært bedre betalt. Marte Olsbu Røiseland (29) fikk 250.000 kroner bare i premiepenger for sprint-seieren.

På tre konkurranser, mix-stafett, sprint og jaktstart, har Olsbu Røiseland allerede gått inn 410.000 kroner. I tillegg kommer personlige bonuser som gjør at hun trolig har tjent over 500.000 kroner på fire VM-dager.

– Det er mye penger på tre konkurranser, men det er jo lønn for mange års arbeid. Jeg har drevet seriøst med dette i kanskje i ti år nå, så det er jo betaling for mange års slit. Det var mange år før jeg kom inn på landslaget hvor jeg ikke tjente noe som helst, sier 29-åringen til VG.

– Heftig

En individuell seier betales med 250.000 kroner, sølv gir 190.000 kroner, bronse 140.000 kroner. Utenfor pallen gir en 4. plass 100.000 kroner, mens en 5. plass er verdt 80.000 kroner. De 20 beste får fra 6500 kroner og oppover.

– 250.000 kroner for en seier er heftig. Jeg er kjempefornøyd med at IBU (det internasjonale skiskytterforbundet) har høye premiepenger. Det er litt det som redder idretten siden det ikke er så lett å finne sponsorer verken i Norge eller andre land. Da er det godt at man kan leve av premiepenger og ikke gjør seg avhengig av sponsorene, sier Marte Olsbu Røiseland.

29-åringen, som håper å kjempe om en ny medalje på tirsdagens normaldistanse (kl. 14.15), fikk også med seg 70.000 kroner for gullet Norge tok på mix-stafetten.

Jaktstarten kalte hun et drømmeløp:

Tarjei Bø (31) har ikke hatt like god uttelling som Olsbu Røiseland her i Anterselva, men 5. og 6. plass samt gullet på mix-stafetten, har gitt 230.000 kroner bare i premiepenger.

– Vi har jo heldige som er fra et land som er veldig glad i skiskyting, og vi driver en sport som det er stor interesse for i utlandet. Skiskyting fenger bredt og sponsorene «krangler» jo om å få plass rundt om på verdenscup-arenaene. Det betaler seg. I tillegg så lager vi god underholdning for å få dette hjulet til å gå, sier Tarjei Bø.

– Det er generøst av IBU og deres sponsorer. Samtidig er det ingenting å si på interessen for sporten, de fyller jo stadion her, konstaterer Johannes Thingnes Bø.

Publisert: 17.02.20 kl. 21:20

