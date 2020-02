Tarjei Bø langer ut mot gullvinner Loginov: – En russer vi helst ikke skulle hatt fra start

ANTERSELVA/OSLO (VG) Først hadde Johannes Thingnes Bø los på en bronsemedalje. Det samme hadde Tarjei Bø. Så kom russiske Aleksandr Loginov og skjøv dem ut av pallen. Det likte eldstebror Bø dårlig.

Russeren vant med 6,5 sekunder ned til Quentin Fillon Maillet som tok sølvet. Hans landsmann, Martin Fourcade, ble nummer tre, 19,5 sekunder bak seierherren Loginov.

Dermed ble det ingen medalje på VM-sprinten for Norge – for første gang siden 1997, ifølge NRK. Hvordan det skjedde kan du se i videovinduet. Saken fortsetter under.

Tarjei Bø ble skjøvet ut av pallen da Loginov gikk i mål, og var langt fra fornøyd med at det var nettopp Loginov som vant.

– Så kommer det en russer vi helst ikke skulle hatt fra start, sier han til VG.

– Det handler om fair play. Vi jobber livet av oss for å kjempe om medaljene. Den siste runden er så hard, man går i mål til bronse og tror man har fått det til. Så kommer russeren... Det er litt tøft, sier han.

Langer ut

Eldstebror Bø endte 22,5 sekunder bak sprintvinneren. Til NRK sa han at å bruke doping er «det verste du kan gjøre». Han sparte ikke på kruttet etter rennet da han snakket med VG heller.

– Det er litt tøft når det går så utover oss. Det er tøft når en får fjerdeplass og vinneren har dopet seg med EPO. Da har man ikke bare vært uheldig, men gjort det med bevisst overlegg, sier han, og fortsetter:

– Det er tøft når vi konkurrerer i, og verner om idretten man elsker. Nordmenn og franskmenn presterer kjempebra, så kommer han og ødelegger.

Bø sier at han ikke mistenker at Loginov er dopet nå, men sier at historikken gjør ham irritert.

– Det er tøft å jobbe livet av seg året rundt for å sitte med fjerdeplasser i VM når det er folk som har jukset tidligere som slår deg.

OMSTRIDT: Aleksandr Loginov. Foto: Matthias Schrader / AP

– Vi får tenke på prestasjonen, den var fantastisk god. Jeg har tidligere valgt å ikke kommentere, men når det blir så tydelig er det teit å ikke si noe, sier han.

Flere raser mot vinneren

Han er imidlertid langt fra den eneste som er frustrert og sint. Heller ikke Johannes Thingnes Bø var videre imponert over seierherren.

Russeren testet positivt for EPO i 2014 og ble utestengt i to år. I 2016 var han tilbake i verdenscupen.

– Med den bakgrunnen vi alle kjenner og det svake langrennet han har vist i år så er det jo litt rart, sier han.

Martin Fourcade, som tok sølvmedalje, har tidligere vært svært kritisk til Loginov, ville ikke si noe mer om dagens gullvinner.

– Jeg er «fair» og gratulerer ham med seieren, sier han, men presiserte at han «mener det samme som tidligere».

Loginov gikk rett forbi samtlige medier uten å si noe etter rennet.

Har du fått med deg denne fra Vetle Sjåstad Christiansen?

Det var ikke bare de i toppen som raste mot vinneren. Det samme gjorde svenske Sebastian Samuelsson, som selv gikk inn til en 11. plass på sprinten.

– At man kan være utestengt for EPO, men likevel komme itlbake å vinne VM-gull, det er ikke fair, synes jeg. Sånn reglene er står han fritt til å konkurrere, men jeg mener straffen er for lett. Jeg mener han, og alle andre, som med viten og vilje har jukset, ikke har noe på en idrettsarena å gjøre, sier han til VG, og legger til:

– Det er ikke bare jeg som synes dette er trist.

