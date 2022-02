GULLHÅP: Tiril Eckhoff (venstre) og Marte Olsbu Røiseland (høyre) er begge i favorittsjiktet til OL-sprinten.

NRK-Lunde mener begge kan ta OL-gull

ZHANGJAIKOU (VG) Marte Olsbu Røiseland (31) og Tiril Eckhoff (31) har vært dronningene av VM i henholdsvis 2020 og 2021. Nå tror NRKs Ola Lunde at begge er gode for å vinne fredagens OL-sprint.

– Marte er kanskje den største favoritten, sammen med Tiril. Jeg tror begge er gode for å vinne hvis de har dagen, sier Lunde når VG treffer ham utenfor deltagerlandsbyen.

NRKs legendariske «låg venstre»-reporter mener at både Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff har truffet med formen – tross Eckhoffs 22. plass på normaldistansen etter at begge hadde vært med på å ta mixed-gull i OL-starten.

De to norske kvinnene hadde de beste langrennstidene på normaldistansen.

Det selv om Eckhoff fikk en dårlig start:

– Tiril har kommet enormt fysisk til OL etter at hun hadde veldig trøblete inngang på sesongen. Hun er i ferd med å få alt på plass. Nå er det bare ståskytingen som må sitte til sprinten, sier Ola Lunde.

Eckhoff har en treffprosent på bare 68 på stående skyting til nå i verdenscupen. I 2020/21 lå den på 80 prosent.

–Jeg tror Tiril blir skummel for konkurrentene fredag, sier Lunde.

Seier til Eckhoff ville likevel gi bedre odds enn om Marte Olsbu Røiseland skulle vinne – etter å ha vært suveren i verdenscupen denne vinteren. VM-dronningen fra 2020 har 92 prosent treff både på liggende og stående og tok bronse på normaldistansen tidligere denne uken.

– Marte har hatt en veldig fly i hele år og går inn her som favoritt. Hun var veldig skuffet over at det ble bronse på normalen, men det er tydelig at hun har truffet på formen, mener Ola Lunde.

– Det er alltid deilig å få en god start på et mesterskap. Da kan du senke skuldrene og glede deg til det som kommer, sier Røiseland.

– Det gjenstår fire spennende konkurranser. Dette er skiskyting, og sykt mye kan skje. Alt må klaffe for at det skal bli medaljer, men jeg gleder meg virkelig.

– Har opplegget med å droppe verdenscup og forberede seg i høyden vært riktig?

– Ja! Etter som en blir eldre, lærer en hva som er riktig for seg. Det var helt klart riktig å stå over den siste rennhelgen og komme med overskudd inn i OL.

Eckhoff og Olsbu Røiseland var på det norske laget som tok gull i miksstafett. En fysioterapeut fra Slovenia viste seg å bli en reddende engel der:

Tiril Eckhoff valgte å stå over renn tidligere i OL-vinteren – etter som hun hadde en trøblete start på verdenscupsesongen.

– Jeg er veldig fornøyd med å komme tilbake i form her i OL. Men skytedelen er ikke 100 prosent – jeg var litt treig i avtrekket på normaldistansen. Jeg må prøve å være litt mer offensiv.

Hun er fornøyd med at langrennsledelsen har tenkt tanken om å hente henne inn på OL-stafett, selv om det er umulig å gjennomføre rent praktisk på grunn av rennprogrammet.

– Det er varmende at de tenker på oss. Jeg tar det som et kompliment, gliser Tiril Eckhoff.