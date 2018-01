SKAL TIL OL: Erlend Bjøntegaard (8) og Henrik L´Abeé-Lund (31) på standplass under sesongåpningen på Sjusjøen. Nå har begge fått OL-plass. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Bjøntegaard: – Veldig bra at vi som presterer blir tatt ut til OL

Publisert: 16.01.18 16:53

Erlend Bjøntegaard (27) kritiserte skiskytterforbundet fordi han fikk så få sjanser til å vise seg frem. Nå skryter han av forbundet.

Bjøntegaard er selvfølgelig svært godt fornøyd med å være en del av det norske laget som skal til Pyeongchang.

– Det har vært en stor drøm å se navnet mitt på det uttaksskjemaet. Så er det selvfølgelig veldig kjedelig for Ole at han ikke har greid å få til noe bedre da det gjaldt. Han har ikke vært i nærheten av det vi vet han er god for, og da er det veldig bra at vi som presterer blir tatt ut, sier Bjøntegaard.

27-åringen har vært klar på at han har fått for få sjanser av forbundet til å vise seg frem i verdenscupen. Med to 10.-plasser har han likevel klart OL-kravet.

Ble selv vraket før OL

– Forbundet har vært tydelig på at det ville ta ut OL-laget basert på resultatene fra de fem rundene fra Östersund til Ruhpolding. Da visste vi alle sammen at det var da vi måtte vise oss frem. Forbundet har forholdt seg til det og ikke tilpasset uttaket som de selv ønsker. Det synes jeg er «fair» og bra, sier Bjøntegaard.

Henrik L´Abée-Lund (31) skal også til OL, men før OL i Sotsji var han i samme situasjon som Ole Einar Bjørndalen og ble selv vraket.

I OL-sesongen 2013/2014 hadde L´Abée-Lund en 13. plass som beste resultat i verdenscupen før han slo til med en 3. plass på jaktstarten i Anterselva. Da var OL-toget gått. Henrik L´Abée-Lund måtte bli hjemme selv om mesterskapet gikk i mellomhøyde – som i Anterselva.

– Formen den kom, men den kom en uke for sent. Det er en del av «gamet». Jeg visste på forhånd at OL-uttaket ble gjort én uke tidligere. Selvsagt er det kjedelig at Ole er i samme situasjon nå, han er «Mr. Skiskyting», men når ting ikke går på skinner så er det vanskelig selv for han. Du må være i form når uttaket blir gjort og når OL er, sier L´Abée-Lund.

Hverken han eller Erlend Bjøntegaard, som tok den siste OL-plassen, har fått noen negative tilbakemeldinger etter at de ble tatt ut til Pyeongchang på bekostning av Bjørndalen.

– Vi følger jo med hva som skrives i mediene og registrerer at det er et stort engasjement rundt Bjørndalen. Det synes vi er bra, men vi har ikke fått noen negative reaksjoner, sier Erlend Bjøntegaard til VG.

Idrettssjef Per Arne Botnan sier forbundet har fått «noen reaksjoner» på vrakingen av Ole Einar Bjørndalen.

– Men ingen krasse. Det er selvsagt mange som er opptatt av Ole Einar, og det er litt spesielt og trist at han ikke er med, men det er mange som også mener det er riktig og har forståelse for uttaket.

Fakta DISSE ER TATT UT TIL OL Johannes Thingnes Bø, Emil Hegle Svendsen, Tarjei Bø, Lars Helge Birkeland. Henrik L´Abeé-Lund og Erlend Bjøntegaard er i utgangspunktet reserver siden Norge bare får stille med fire løpere i OL.



